Golob: Cilj je sastaviti vladu koja će izdržati dva mandata

Budući slovenski premijer Robert Golob u utorak je nakon razgovora s budućim koalicijskim partnerima kazao da mu je cilj sastaviti vladu koja će izdržati dva mandata, a vjeruje da će nova vlada biti formirana početkom lipnja

Golobova stranka Pokret Sloboda prošle je nedjelje na parlamentarnim izborima osvojila 41 mandat u 90-članskom sastavu novog parlamenta, a vladu namjerava formirati sa Socijalnim demokratima (SD) i strankom Ljevica (L). S predsjednicima tih stranaka Tanjom Fajon (SD) i Lukom Mesecom (L) Golob je u utorak imao početne formalne razgovore koji su u zgradi Državnog zbora (parlamenta) potrajali više od tri sata, nakon čega je svo troje izrazilo optimizam o budućoj suradnji u vladi.

"Radilo se o vrlo uspješnom početku službenih pregovora. Pokušat ćemo uhvatiti prvi rok, kako bi vladu sastavili do 3. lipnja", kazao je nakon razgovora novinarima Golob, a isto su potvrdili i budući koalicijski partneri. Golob je kazao da je uvjet za postizanje prvih rokova, po kojima bi vlada bila sastavljena početkom lipnja, a sredinom istog mjeseca počela operativno djelovati to da partneri do sredine mjeseca, kad se na konstitutivnoj sjednici sastaju novi zastupnici, "usklade većinu točaka" u pogledu strukture mjesta u novom parlamentu.