Godišnji najam štekata na Žnjanu do 255 tisuća kuna

Splitska tvrtka Spalatum DMC u utorak je raspisala natječaj za dostavljanje ponuda za najam tipskih manjih ugostiteljskih objekata na osam mjesta na plaži Žnjanu koji bi trebali početi raditi do kraja lipnja ove godine, a to će biti privremeno rješenje do kraja 2019. godine

Novinare su o natječaju izvijestili splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara i ravnatelj tvrtke Spalatum DMC d.o.o. Ante Šunjić. Gradonačelnik Krstulović Opara rekao je da će natječaj trajati deset dana, nakon čega će se organizirati javno otvaranje ponuda i povjerenstvo će izabrati najbolje kandidate najmoprimce. Istaknuo je kako očekuje da će se na natječaj javiti veći broj kandidata, da je to privremeno rješenje za Žnjan. a dio je, kako je rekao, "zahtjevnog procesa" uređenja platoa na kojem je "ukinuto bezakonje". Krajem 2017. na Žnjanu je srušeno tridesetak bespravno izgrađenih ugostiteljskih objekta.

"U pripremi za turističku sezonu želimo Žnjanu udahnuti novi život", rekao je Krstulović Opara. Šunjić je objasnio kako postoje dvije vrste lokacija predviđenih tim natječajem za dostavljanje ponuda za manje tipske ugostiteljske objekte - module na Žnjanu. "Za prostore površine 288 četvornih metara potencijalnim ponuđačima na natječaju predložena je početna cijena za godišnju najamninu od 150.000 kuna, za prostore površine 384 metra četvorna početna cijena od 170.000 kuna, a za najmoprimce će biti odabrani oni koji ponude najvišu cijenu najamnine", rekao je Šunjić i dodao da će se ta najamnina plaćati tvrtki Spalatum DMC d.o.o. Po njegovim riječima, kandidati koji pobijede na pozivnom natječaju najprije će s tvrtkom Spalatum DMC d.o.o. sklopiti predugovor potreban da bi se dobila privremena koncesije od Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru koji djeluje pri Gradskom vijeću. Po Šunjićevim riječima, najmoprimci će za dobivanje koncesije trebati uplatiti godišnje još 600 kuna po metru četvornom za prostor i površinu objekta u prostoru koji dobiju za korištenje.