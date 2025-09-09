poplave

Hercegovina na udaru opasnog nevremena: Stiglo novo upozorenje

Bi. S. / Hina

09.09.2025 u 16:05

Jablanica nakon poplave
Jablanica nakon poplave Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Obilne padaline su najavljene za sljedeća dva dana u južnom dijelu BiH zbog čega su iz nadležne agencije upozorili na opasnost od novih poplava, sličnih onima koje su prošle godine izazvale fatalne posljedice

Kako su u utorak izvijestili iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora sa sjedištem u Mostaru, u njezinu slivu najavljene su obilnije padaline od 40 do 70 litara, a lokalno čak i do 100 litara u sljedeća dva dana.

Zbog toga su upozorili da će doći do povećanja vodostaja, te pojava bujičnih i urbanih poplava. Iz Agencije su preporučili nadležnim institucijama da pozorno prate situaciju, pridržavajući se plana obrane od poplava.

Nadležnim službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se dodatni oprez.

Nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u listopadu prošle godine, teško je stradao sjeverni dio Hercegovine i središnji dio Bosne. Tada su zabilježene padaline u 24 sata od 120 litara po metru četvornom.  Najveće posljedice poplave su ostavile u Donjoj Jablanici. Tijekom noći 3. na 4. listopada došlo je do bujičnih poplava i klizišta koja su potpuno zatrpala ovo naselje.

Prema službenim podacima, u Donjoj Jablanici je smrtno stradalo 19 osoba, dok je ukupni broj poginulih u Bosni i Hercegovini iznosio 27 osoba.

Najveći broj žrtava nastao je uslijed odrona tla izazvanog urušavanjem kamenoloma iznad naselja. Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile odgovornost za ovaj incident.

Iako je od tragedije prošlo gotovo godinu dana, obnova uništenih kuća u Donjoj Jablanici još uvijek nije završena. 

