Godinama je postojala jedna jedina zemlja u koju se nisam htio vratiti, no došlo je vrijeme da joj dam drugu šansu

'Kako objasniti što znači najgušće naseljena država na svijetu?', pita se u novom nastavku putopisnog serijala Jasen Boko, kojeg je put naveo u Bangladeš, jedinu zemlju čije bi ime uvijek imao spremno kao odgovor na pitanje u koju se zemlju ne želi nikad vratiti. Nikad ne reci nikad...

Ovaj put su me lijepo dočekali. Dok sam čekao da u zračnoj luci službenik riješi moju online vizu, prišao mi je simpatični i ogromni žohar (očito mutant nakon nuklearne apokalipse) i počeo se uspinjati uz nogu, vjerojatno da mi na uho šapne: 'Dobrodošao u Bangladeš.' Ne znam, možda je to posebna dobrodošlica strancima, kao ona s cvjetnim vijencima koje vam objese oko vrata na Havajima, a ovoga je – možda volontera u lokalnoj turističkoj zajednici – sigurno dugo trebalo trenirati za ovakav nastup. Nisam mu dao do uha, šapnuo sam ja njemu parafrazu omiljenog haikua: 'Popni se, žoharu, na brdo Fuji, ali polako, polako' i nježno ga stresao s noge kako bih dovršio formalnosti oko vize. Nekoliko minuta kasnije, taman sam vizu dobio u ruke, kad me nešto poškakljalo na vratu. Bio je to, naravno, isti onaj uporni žohar. Ovaj put gotovo da je uspio u naumu izražavanja dobrodošlice na uho. Nisam gadljiv tip – takvi potkontinentom ne bi smjeli ni putovati – pa smo se rastali gotovo kao prijatelji, s tim da sam ga ovaj put odbacio znatno dalje od sebe, neka traži novog turista, sljedeći navodno dolazi već za nekoliko dana.