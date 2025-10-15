Revolucionaran zahvat na Rebru: Robot mu operirao jezik, progovorio drugi dan

Robotske precizne ruke u utorak su prvi put asistirale u kirurgiji glave i vrata. Pacijent Tomislav Novosel, koji se dao u ruke robotu tijekom operacije krajnika, na prvu je bio malo skeptičan.

'Malo je bilo u početku nekog straha, ali ajde, rekoh, idemo na neki veći rizik. Ali sve je ispalo OK, tako da sam prezadovoljan, nemam nekih velikih bolova', rekao je Novosel za Novu TV.

Pomoću robotskog sustava uklonjen je tumor baze jezika, a sve po naredbama glavnog kirurga. Iz konzole je u potpunosti kontrolirao svaki pokret tijekom zahvata.