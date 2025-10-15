po prvi put

Revolucionaran zahvat na Rebru: Robot mu operirao jezik, progovorio drugi dan

I.V.

15.10.2025 u 21:03

Po prvi put u KBC-u Zagreb liječnici su koristili robota tijekom kompleksne operacija jezika
Liječnici su prvi put robotski sustav koristili za izvođenje kompleksne operacije u području kirurgije glave i vrata. Iako se taj najnapredniji sustav u nekim disciplinama već koristi, robotsko uklanjanje tumora jezika još je jedan iskorak naših stručnjaka

Robotske precizne ruke u utorak su prvi put asistirale u kirurgiji glave i vrata. Pacijent Tomislav Novosel, koji se dao u ruke robotu tijekom operacije krajnika, na prvu je bio malo skeptičan.

'Malo je bilo u početku nekog straha, ali ajde, rekoh, idemo na neki veći rizik. Ali sve je ispalo OK, tako da sam prezadovoljan, nemam nekih velikih bolova', rekao je Novosel za Novu TV.

Pomoću robotskog sustava uklonjen je tumor baze jezika, a sve po naredbama glavnog kirurga. Iz konzole je u potpunosti kontrolirao svaki pokret tijekom zahvata.

Doktor Boris Bumber iz Klinike za kirurgiju glave i vrata pojasnio je operaciju:

'Priveli smo pacijenta koji ima suspektni tumor baze jezika. Radimo vrlo blizu uz pomoć sofisticirane 4K kamere i sve je 3D, tako da vidimo sve puno bolje i puno bliže. Sami instrumenti robota mogu se pod rukama okretati za 360 stupnjeva, što nam pod određenim kutovima omogućava vrlo jednostavno operiranje tumora baze jezika i usne šupljine.'

Osim što kirurzima olakšava posao i smanjuje mogućnost komplikacija - pacijentima donosi brži oporavak. Da je sve prošlo u redu, potvrđuju i osmijesi nakon te operacije.

Od 2019., kada je osnovan Centar za robotsku medicinu u KBC-u Zagreb, obavljeno je 1300 operacija. Ovaj najnapredniji sustav Da Vinci nabavljen je prošle godine, a urologija je prva počela s primjenom.

