HDZ se javio uoči masovnog štrajka u Zagrebu: Poslali su poruku Tomaševiću

"Zagrebački holding nije samo tramvaj, on je puno šire od toga, puno je tvrtki koje tu sudjeluju tako da ćemo svjedočiti kolapsu", izjavio je Katičić komentirajući štrajk u Holdingu najavljen za ponedjeljak.

Osvrnuo se i na riječi gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koji je pozvao građane da predvide više vremena za putovanje zbog očekivanih povećanih gužvi i da racionalnije koriste osobna vozila, a poslodavce da organiziraju rad od kuće zaposlenika, ako je to moguće i fleksibiliziraju radno vrijeme.

"Tomašević je jučer kazao da ostanemo doma, ali život mora ići dalje", istaknuo je Katičić te dodao da "gradska vlast ne može odgovornost za probleme prebacivati na druge".

"Moraju preuzeti odgovornost za ono što im je u nadležnosti. Sve što predbacuju HDZ-u sada nastoje izbjeći i stava su - ako postoji problem, to će netko drugi riješiti, ja nisam nadležan. Ne, Možemo! je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga, za funkcioniranje grada u cijelosti", poručio je.