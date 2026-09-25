Napeto pred štrajk ZET-a i Holdinga, šef sindikata prozvao Tomaševića: 'Ovo bi moglo eskalirati'

'Iskreno, sve je žalosnije i tužnije slušati konferencije gradonačelnika , jer svaki put saznamo nešto novo. Prvo smo saznali da je iznenađen da ima problema, da se otvaraju kolektivni pregovori s našim prijedlozima. Iako, kolektivni pregovori u ZET-u su krenuli 1. lipnja, u Holdingu 1. srpnja . Nakon dva mjeseca pregovora dobivali smo povratne informacije od pregovaračkog odbora da se oni na svaki naš prijedlog moraju konzultirati s nekim u gradu, pretpostavljamo da je to bio gradonačelnik . I nakon tri ili četiri mjeseca mi sad slušamo da je on iznenađen', rekao je.

Jović tvrdi da je zabunu izazvala i izjava o rastu plaća. 'Mi ovdje nismo u sporu oko starog kolektivnog ugovora, mi smo u sporu oko sklapanja novog kolektivnog ugovora. Stari kolektivni je u ZET-u istekao 31. ožujka, a u Holdingu 15. svibnja. Danas slušamo da se poziva na stari kolektivni ugovor. Prvi prijedlog o povišici u ZET-u su iznijeli 7. rujna. Danas smo čuli da gradonačelnik predviđa da bi od Nove godine išlo i 4,5 posto. Ako gradonačelnik bude imao konferenciju danas, sutra ili u nedjelju, možda saznamo da je to bilo i 20 posto', rekao je.

'Nismo naprasno prekinuli razgovore'

Jović kaže da su sindikati bili spremni razgovarati o svim elementima novog kolektivnog ugovora, ali da su tijekom pregovora nailazili na stav koji opisuje kao 'uzmite ili ostavite'. Osvrnuo se i na Tomaševićevu tvrdnju da su sindikati naprasno napustili pregovore.

'On progovara preko članova svog pregovaračkog odbora. Mislim da bi bilo razumno da je gradonačelnik sazvao sindikate i pokušao razgovarati, on je to nekad znao i napraviti. Međutim, nisu sindikati željni razgovora s gradonačelnikom. Razgovori nisu naprasno prekinuti, nego je 10. rujna prekinuto mirenje u Holdingu. Sindikati su tek imali press konferenciju 18. rujna, osam dana kasnije. Očekivali smo da će netko možda reći da su spremni razgovarati i vidjeti što se može napraviti, ali to se nije dogodilo', poručio je.

Prema njegovim riječima, konkretne prijedloge poslodavca sindikati su dobili tek u procesu mirenja.

Tvrdi da se na radnike već vrši pritisak

Jović je rekao i da u Holdingu kruži pismo prema kojem se radnici trebaju izjasniti podržavaju li štrajk i hoće li u njemu sudjelovati. 'Već danas se radi pritisak', rekao je. Ponovio je da su sindikati bili spremni pregovarati o iznosima i rokovima primjene, ali da su ponuđeni paketi bili daleko ispod njihovih zahtjeva.

'Kad govorimo o prelijevanju cijena, uvijek vam je isti spin i ista priča, da će se preliti na krajnje korisnike. Ono što vam mogu reći, kako se radnici osjećaju, liste plaća koje su izlazile... Ti ljudi stvarno imaju oko 200 sati prekovremenog, rade u smjenama, imaju 4 ili 5 slobodnih dana, imaju 4 ili 5 uzdržavanih članova obitelji. Možete misliti kako se kolege osjećaju koji stvarno rade za onu plaću koju smo mi navodili", rekao je.

Jović smatra da bi situacija mogla dodatno i da se, prema njihovu mišljenju, ovakav sukob mogao izbjeći. Na pitanje koliko bi štrajk mogao trajati, nije želio nagađati. 'Ne možemo prognozirati koliko će štrajk trajati, bilo bi stvarno neozbiljno s naše strane', rekao je.

Zaključio je da odgovornost za sadašnju situaciju više ne vidi na strani sindikata. 'Onaj tko je nas prozvao za neodgovornost, trebao se toga sjetiti prije tri mjeseca', poručio je i dodao da su to radnici koji zaslužuju poštovanje svog poslodavca, gradonačelnika Tomaševića.