Sindikalist pozvao Tomaševića da se sutra sastanu: ‘Štrajk možemo izbjeći, pregovarajmo'

Jozić tvrdi da su radnicima u petak dijeljene liste na kojima su se trebali potpisati jesu li za štrajk. To smatra nepotrebnim pritiskom jer su se radnici, prema njegovim riječima, o štrajku već izjasnili.

‘ Štrajk se svakako može izbjeći, ali samo pregovorima’, rekao je Jozić te pozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića da u subotu dođe u zgradu ZET-a kako bi nastavili razgovore. Smatra da gradonačelnik ne bi trebao svu odgovornost za mogući prekid prometa prebacivati na radnike i sindikate, koji su, kaže, i dalje spremni pregovarati, prenosi Net.hr.

Osporava i način na koji je Tomašević prikazao povećanje plaća. Kaže da je 4,4 posto predviđenih za 2026. dio ranije dogovorenog povećanja od ukupno 20 posto: 15,6 posto odnosilo se na 2025., a ostatak je prenesen u 2026. godinu kako bi se poslodavcu olakšalo poslovanje. Sadašnji su pregovori, naglašava, novi paket.

Nakon gradonačelnikove izjave da sindikalni zahtjevi stoje 30 milijuna eura i da ne pristaje na ucjene, Jozić je rekao da sindikati nisu inzistirali na iznosu od točno 32 milijuna eura. Već nakon prvog sastanka, tvrdi, smanjili su traženu osnovicu, a ostale su zahtjeve bili spremni odgoditi.

Navodi da su zahtjeve smanjili s 19 na 15 posto te bili otvoreni za prebacivanje dijela njih u 2027., možda i 2028. godinu. Gradonačelnikovu ponudu od 4,5 posto, uz poruku da se o tome više neće razgovarati, smatra ultimatumom.

Nisu dogovoreni ni nužni poslovi za vrijeme štrajka. Jozić kaže da je Uprava predložila da radi 41 posto izvršitelja, što bi, prema njegovoj ocjeni, umanjilo učinak štrajka. Kako će se promet u ponedjeljak odvijati ne može predvidjeti, ali se nada da će se kolaps izbjeći.