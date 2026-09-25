Rusija povukla potez koji mijenja računicu: 'Ukrajina ima veliki problem'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski s druge strane u svom govoru pred UN-om podsjetio je da gotovo pet godina ruski generali pokušavaju provesti 'lude Putinove naredbe' kako bi osvojili istočni dio Ukrajine. Rekao je da je ove godine Rusija izgubila 248 tisuća vojnika i da ima 'videopotvrdu svakog tog gubitka života'.

'Europa traži prekid vatre samo da bi obnovila ukrajinske zalihe oružja', optužio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov .

Ponovno je govorio i o ruskim prijetnjama Europi, ali i o desecima tisuća sjevernokorejskih vojnika koji se bore na strani Rusije, očito zato što Kim Jong-un zauzvrat dobiva poboljšane balističke projektile, što izaziva zebnju u mnogim azijskim zemljama.

Kako bilo, ruska agresija protiv Ukrajine upravo ulazi u svoju petu zimu. Kod agresora se primjećuju frustracije i ljutnja, kod napadnutih se odlučnost miješa sa zebnjom.

Loše za Ukrajinu

Vojni analitičar Marinko Ogorec za tportal tumači da se stanje na bojištu u Ukrajini trenutno najlakše može sažeti kao status quo, pogotovo na udarnim točkama oko Kramatorska i Slavjanska.

'Rusi ne mogu probiti maksimalno učinkovitu ukrajinsku obranu, a Ukrajinci ih ne mogu odbaciti unatoč vrlo intenzivnim borbama', kaže Ogorec.

Komentirajući ukrajinski 'zahtjev, zamolbu i prijedlog' za završetak rata ili barem za primirje, on tumači kako je to motivirano činjenicom da se Ukrajina trenutno doista nalazi u znatno lošijem položaju.