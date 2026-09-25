Otto Barić odgovorio Bobanu: 'Nemoj meni pisati nešto što ne znaš. A mogući nepotizam?'

Polemika oko pobjedničkog rješenja novog Maksimira ide dalje. Zagrebački arhitekt Otto Barić, koji je i sam sudjelovao na međunarodnom natječaju, nakon kritika izgleda stadiona sada je javno doveo u pitanje i sam postupak izbora, spominjući 'mogući nepotizam' te nepoštivanje uvjeta natječaja

Povod za novu Barićevu reakciju bio je intervju predsjednika Dinama i člana Ocjenjivačkog suda Zvonimira Bobana za Večernji list. Braneći pobjedničko rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato, Boban je govorio i o cijeni drugih radova pristiglih na natječaj. 'Ljudi ne razumiju da Allianz Arena košta između 500 i 800 milijuna eura, pa i da postoji toliki novac, mi bismo ponovno izabrali ovo rješenje, kako cijeli žiri, tako i ja. A na puno se projekata u svijetu pljuvalo, primjerice na Centar Pompidou. No, to je jednostavno tako, reakcije su obično radikalne. Na ovom stadionu imat ćemo maksimalni komfor, po ovoj cijeni maksimalnu udobnost. Prošao sam sve te velebne stadione po svijetu, ali neka ljudi samo vide koliko koštaju, pa Mercedes arena u Atlanti je koštala dvije milijarde. Ono Barićevo rješenje koštalo bi milijardu, kao i četvrto rješenje, Njirićevo, također milijardu', rekao je Boban.

Barić mu je odgovorio na Facebooku. 'Zvone dragi, ja tebi ne pišem koga kupiti ili prodati... a kamoli kako igrati... nemoj molim te meni pisati nešto što ne znaš ili ne razumiješ', napisao je. No u sljedećoj objavi raspravu je prebacio s cijene i arhitektonskog izgleda na regularnost natječaja. 'Tema je nered u odluci, mogući nepotizam... Ajmo sad pojasnit…. Ovdje nije uopće tema pojedini rad, pa tako ni naš….. tema je nered u odluci, mogući nepotizam, nepoštivanje uvjeta i raspisa…. Te rješenje koje svojim brutalistickim pristupom, artizmom i neusklađenosti sa propozicijama ruši dignitet natječaja. Treba sjest, pogledat i bez emocija presuditi….TO je tema a ne naš rad ili Zahin ili Normanov ili Davorov… ili bilo koji bolji, Zagreb i Dinamo trebaju najbolje rješenje…. ENDE', napisao je Barić.

Oglasio se Bobanov nećak Barić za tvrdnju o 'mogućem nepotizmu' u svojoj objavi nije iznio nikakve dokaze. Posljednjih dana društvenim mrežama širila se tvrdnja da je Bobanov nećak arhitekt povezan s milanskim studijem koji je pobijedio na natječaju, no pokazalo se da je ta informacija netočna. Oglasio se Bobanov stvarni nećak Luka Jurković, po struci odvjetnik, nakon što su se na internetu pojavile tvrdnje prema kojima je on zapravo arhitekt Nikola Anđelić, a njegova majka, Bobanova sestra, osoba po imenu Ivanka Boban Anđelić. 'Radi se o mojoj majci, njegovoj jedinoj sestri, i meni, njenom jedinom djetetu', napisao je Jurković na LinkedInu. Objasnio je da su se pogrešni podaci počeli prepisivati i pojavljivati i u odgovorima alata umjetne inteligencije. 'Ovo je dobar primjer koji koristim kada klijentima pokušavam objasniti da im AI daje pogrešne savjete. Dovoljno je da nekoliko puta bude upisana pogrešna informacija, drugi recikliraju te pogrešne informacije, a onda to rezultira i ovakvim odgovorima', napisao je.

Kako je tportal ranije objavio, dio arhitekata ukazao je na pitanja koja su tijekom natječaja postavljena putem Elektroničkog oglasnika javne nabave. Natjecatelji su među ostalim pitali mogu li tribine biti odvojene ili moraju biti povezane u cjeloviti prsten. U odgovoru je navedeno da se 'predviđa stadion kohezivne i povezane strukture gledališta koji će osigurati maksimalno naglašen doživljaj igre'. Dio arhitekata s kojima je razgovarao tportal smatra da iz takve formulacije proizlazi da su tribine morale biti fizički povezane, što kod pobjedničkog rada nije slučaj. Predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić odbacio je takvo tumačenje. Za tportal je rekao da je zahtjev za povezanom strukturom u pobjedničkom radu ostvaren kombinacijom tribina i krovova. 'Elementi tribina i krovova zatvaraju centralno borilište i čine kohezivnu i povezanu strukturu', naveo je Plejić, tvrdeći da je prvonagrađeni rad u potpunosti ispoštovao natječajni program.

Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb







Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb

Boban: I danas bismo izabrali isti projekt Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za SRC Svetice – stadion Maksimir pristiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja. Pobijedio je talijanski studio VG13 Architects Studio Associato, odnosno arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Natječaj su pripremili Grad Zagreb i Vlada u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba, koje ga je provelo. Cijena cijelog obuhvata radova projicirana je na 205 milijuna eura, odnosno 175 milijuna samo za stadion kapaciteta oko 35 tisuća gledatelja, što iznosi oko 5000 eura po stolici. Boban je kao predsjednik Dinama bio jedan od članova Ocjenjivačkog suda, kojim je predsjedao Plejić. U žiriju je bilo šestero arhitekata: Toma Plejić, Vasa Perović, Kersten Geers, François Chas, Mia Roth-Čerina i Nenad Fabijanić, zatim Boban, Tomašević te ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Unatoč negativnim reakcijama nakon predstavljanja projekta, i Boban i Plejić posljednjih su dana čvrsto stali iza izbora pobjednika. Plejić je rekao da je 'duboko uvjeren' da je prvonagrađeni projekt daleko najbolji od pristiglih 88 radova, a Boban je poručio da bi žiri, čak i da raspolaže većim iznosom, ponovno izabrao isto rješenje.

Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.





Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.