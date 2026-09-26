Vučić razgovarao s Putinom: 'Rekao sam mu da sutra dajem ostavku'

Srpski predsjednik na odlasku je s ruskim kolegom pričao o nizu tema, uključujući energetsku suradnju. Naveo je da očekuje da će Rusija nastaviti isporučivati plin po povlaštenoj cijeni te produljiti aranžman koji ističe 30. rujna.
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić se sprema za svoju sutrašnju ostavku, a tijekom zadnjeg dana u uredu, sat je vremena proveo u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
'Obavijestio sam predsjednika Ruske Federacije da sutra podnosim ostavku i izrazio zahvalnost za dosadašnju suradnju dugu četrnaest godina, s nadom da će i budući predsjednici Srbije znati odgovorno voditi vanjsku politiku naše zemlje, održavajući neku vrstu balansa prema svim faktorima na međunarodnoj sceni',, naveo je Vučić u svojoj Instagram objavi.
Razgovor je ocijenio dobrim i sadržajnim te naveo da su obuhvatili teme bilateralnih odnosa, situacije u balkanskoj regiji, rat u Ukrajini. Dotakli su se Naftne industrije Srbije gdje srpski predsjednik ima nadu u 'rješenje dobro za obje strane', a zahvalio se i na upućenoj ruskoj pomoći u gašenju ljetnih požara.
'Posebno izdvajam pitanje energetske suradnje, odnosno plinski aranžman, koji ističe 30. rujna. Vjerujem da će, poslije današnjeg razgovora, on biti produžen i da ćemo osigurati stabilnu opskrbu plinom. Građani Srbije trebaju znati da ćemo i dalje imati dobru, nisku cijenu plina od 318 eura po kubiku umjesto da plaćamo tržišnu cijenu koja danas iznosi 868 eura', naveo je Vučić.