Vučić razgovarao s Putinom: 'Rekao sam mu da sutra dajem ostavku'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić se sprema za svoju sutrašnju ostavku, a tijekom zadnjeg dana u uredu, sat je vremena proveo u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

'Obavijestio sam predsjednika Ruske Federacije da sutra podnosim ostavku i izrazio zahvalnost za dosadašnju suradnju dugu četrnaest godina, s nadom da će i budući predsjednici Srbije znati odgovorno voditi vanjsku politiku naše zemlje, održavajući neku vrstu balansa prema svim faktorima na međunarodnoj sceni',, naveo je Vučić u svojoj Instagram objavi.