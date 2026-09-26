Istrijani protiv otpada na Kaštijunu: 'Smrdi nam osam godina'

Neugodni mirisi i višegodišnji problemi s radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u subotu je doveo nekoliko stotina ljudi na prosvjed pod nazivom 'Idi ća'.

'Tražimo zatvaranje jer Kaštijun osam godina nama smrdi, ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpjeti' rekao je za HRT Ivo Lorencin inicijative 'Čist zrak, duga ljubav'.

Prosvjed su organizirali Zelena Istra i inicijativa 'Čist zrak, duga ljubav ', a zahtjevi od vlasti su jasni.

Dodao je i da je odvajanje biootpada ogroman problem. Prosvjednici su stoga zatražili i gradnju novog sustava s dva centra za gospodarenje otpadom, odvojeno prikupljanje i obrada biootpada.

Također žele i neovisno ispitivanje tla i vode u blizini otpada te dodatno praćenje kvalitete zraka i neugodnih mirisa. Odgovornost za gospodarenje otpada traže i od gradova i općina, kao i od Istarske županije te nadležnog Ministarstva zaštite okoliša.