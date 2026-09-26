VELIKI PROSVJED

Istrijani protiv otpada na Kaštijunu: 'Smrdi nam osam godina'

Ivor Kruljac

26.09.2026 u 12:49

Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu
Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu Izvor: Cropix / Autor: Vanesa Pandzic / Cropix
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Na prosvjedu 'Idi ća', stotinjak građana je tražilo zatvaranje centra za gaospodarenje otpada, gradnju novog sustava i neovisnu provjeru kvalitete vode i tla

Neugodni mirisi i višegodišnji problemi s radom Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u subotu je doveo nekoliko stotina ljudi na prosvjed pod nazivom 'Idi ća'.

Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu
  • Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu
  • Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu
  • Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu
  • Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu
  • Prosvjed protiv Centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu
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Prosvjed u Kaštijunu protiv Centra za gospodarenje otpadom Izvor: Cropix / Autor: Vanesa Pandzic / Cropix

Prosvjed su organizirali Zelena Istra i inicijativa 'Čist zrak, duga ljubav', a zahtjevi od vlasti su jasni.

'Tražimo zatvaranje jer Kaštijun osam godina nama smrdi, ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpjeti' rekao je za HRT Ivo Lorencin inicijative 'Čist zrak, duga ljubav'.

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Dodao je i da je odvajanje biootpada ogroman problem. Prosvjednici su stoga zatražili i gradnju novog sustava s dva centra za gospodarenje otpadom, odvojeno prikupljanje i obrada biootpada.

Također žele i neovisno ispitivanje tla i vode u blizini otpada te dodatno praćenje kvalitete zraka i neugodnih mirisa. Odgovornost za gospodarenje otpada traže i od gradova i općina, kao i od Istarske županije te nadležnog Ministarstva zaštite okoliša.

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