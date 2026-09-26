Božinović o novom Horvatinčićevom ekscesu za volanom: 'Gospodin vrlo dobro zna...'

"Mislim da je policija po prvom saznanju odmah reagirala, uhitila je gospodina i predala ga pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Dakle, to je kazneno djelo nepoštivanja sudske odluke", rekao je Božinović .

Zasebna sudska mjera

Upitan kako je moguće da je Horvatinčić imao vozačku dozvolu unatoč sudskoj zabrani te da je više puta zabilježen za upravljačem, Božinović je objasnio da zabrana upravljanja motornim vozilom predstavlja zasebnu sudsku mjeru.

"Kad govorimo o mjerama koje donosi sud, zabrane upravljanja motornim vozilima, ove godine u Hrvatskoj je oko 27.000 takvih mjera, i to nije povezano s oduzimanjem vozačke dozvole. Prošle godine ih je bilo 41.000", rekao je.