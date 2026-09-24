Trump i Xi dogovorili novi plan: 'Preporod kineske nacije i stvaranje velike Amerike'

Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću, gdje ga je američki predsjednik Donald Trump dočekao osmijehom i rukovanjem

Nakon službenog dočeka dvojica predsjednika nastavit će razgovore iza zatvorenih vrata. Xi je u državnom posjetu Sjedinjenim Državama od 23. do 25. rujna. No uoči važnog sastanka, kineski predsjednik je doživio i jedno neugodno iznenađenje. Prosvjednici pokreta ‘Slobodni Tibet’ prosvjedovali su ispred kineskog veleposlanstva u Washingtonu uoči njegova dolaska u Bijelu kuću.

Pokret Free Tibet Pokret Free Tibet okuplja organizacije i aktiviste koji se zalažu za prava Tibetanaca i njihovo pravo da odlučuju o vlastitoj budućnosti. Nastao je kao odgovor na kinesku vlast nad Tibetom, a upozorava na ograničavanje političkih sloboda te pritisak na tibetanski jezik, kulturu i religiju. Kampanje uključuju prosvjede, javno zagovaranje i pozive vladama da pokrenu pitanje Tibeta u razgovorima s Kinom. Unutar pokreta postoje različiti politički ciljevi: neki traže neovisnost, dok Dalaj-lama i tibetanska uprava u egzilu zagovaraju stvarnu autonomiju unutar Kine. Zajednički im je zahtjev da Tibetanci mogu slobodno čuvati svoj identitet i ostvarivati temeljna prava.

Trump: Ostvarili smo velik napredak, Xi je spreman surađivati Nakon dočeka u Bijeloj kući Donald Trump rekao je da se njegov odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom temelji na ‘uzajamnom poštovanju’. Ustvrdio je da su SAD i Kina zajedničkim radom ostvarili ‘velik napredak u pitanjima s kojima se suočavaju naše dvije zemlje’, prenosi BBC.

Trump je kazao da dvije strane rade na uravnoteženijim trgovinskim odnosima, uključujući otvaranje novih mogućnosti na kineskom tržištu za američke poljoprivrednike i stočare. Najavio je i razgovore o sigurnosti, tehnologiji te onome što naziva ‘superinteligencijom’. Odluke donesene u tim područjima, rekao je, mogle bi pridonijeti miru i blagostanju u desetljećima koja dolaze. Xi: Spreman sam raditi s Trumpom Xi je zahvalio Trumpu i njegovoj supruzi Melaniji na gostoprimstvu te im čestitao 250. obljetnicu američke neovisnosti. Rekao je da je u SAD došao kako bi nastavio prijateljske odnose i proširio suradnju dviju zemalja. Dodao je da je spreman raditi s Trumpom kako bi američko-kineske odnose usmjerili prema stabilnoj budućnosti. Između Washingtona i Pekinga i dalje postoje prijepori oko carina, izvoza napredne tehnologije i kineske kontrole nad opskrbom rijetkim zemnim metalima. Pozvao je SAD da ojačaju komunikaciju i ‘iskreno surađuju’. ‘Kina i SAD se razlikuju, ali iskrenim, temeljitim i trajnim dijalogom naše se zemlje mogu bolje razumjeti i izgraditi međusobno povjerenje’, rekao je. Dodao je da se on i Trump međusobno poštuju i održavaju kontakt. Prema Xijevim riječima, interesi dviju zemalja duboko su isprepleteni, a prostora za suradnju ima mnogo. ‘Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, ali bez nje će mnoge svjetske probleme biti teško riješiti’, poručio je.

'Tražimo pravednost' Xi je izrazio nadu da će se prema kineskim tvrtkama u SAD-u postupati pravedno. Rekao je i da obje zemlje imaju odgovornost razvijati umjetnu inteligenciju za dobrobit ljudi te osigurati da ostane pod ljudskim nadzorom. Peking je spreman surađivati s Washingtonom u trgovini, dodao je Xi. Poručio je da konkurencija između dviju zemalja treba biti ‘zdrava’ – utrka u kojoj jedna drugu potiču na napredak, a ne nadmetanje u kojem jedna mora pobijediti, a druga izgubiti. Podsjetnik na zajedničku povijest Kineski vođa podsjetio je da su se kineski i američki vojnici u prošlosti borili ‘rame uz rame protiv fašističke agresije’. ‘Kineski narod nije zaboravio taj dio povijesti, kao ni američki’, rekao je te najavio da će Kina tijekom idućih pet godina pozvati 100.000 mladih Amerikanaca u posjet u sklopu programa obrazovne razmjene. Govoreći o prijateljstvu dviju zemalja, Xi je najavio i dolazak dviju pandi u zoološki vrt u Atlanti. Na kraju govora poručio je da ‘veliki preporod kineske nacije i ponovno stvaranje velike Amerike mogu ići ruku pod ruku’. Pozvao je dvije zemlje da nastave graditi prijateljstvo svojih naroda i surađuju na ‘stvaranju boljeg svijeta’. Trump je Xija i njegovu suprugu Peng Liyuan dočekao još u srijedu navečer, po dolasku u vojnu bazu Joint Base Andrews. Program državnog posjeta uključuje i večeru u Bijeloj kući koja se održava večeras.