Miletić rezao lokote, sad pokreće peticiju za slobodne plaže: 'Pozivam Turudića...'

Rekli su to u subotu na konferenciji za novinare saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i predsjednica riječke gradske organizacije te stranke Petra Mandić.

Peticijom se traži raskid koncesijskog ugovora s Costabellom d.o.o., ako se utvrdi da se protivno ugovoru ili zakonu naplaćuje ili ograničava pristup hotelskoj plaži. Traži se i žurna revizija svih koncesijskih ugovora i drugih akata koji uređuju korištenje plaža i pomorskog dobra u Županiji te raskid, ukidanje ili izmjena svih ugovora i akata za koje se utvrdi da nezakonito naplaćuju, onemogućavaju ili ograničavaju slobodan pristup pomorskom dobru i plažama.

Miletić je naglasio da plaže pripadaju svima, ne samo elitama, da će nastaviti borbu za pomorsko dobro te će se potpisi na peticiju prikupljati tri tjedna. Rekao je da će peticiju uputiti županu Ivici Lukanoviću i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću te da su, budu li oni i dalje "štitili elite", već pripremili druge korake.