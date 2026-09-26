FOTO Gromovi, mornarica i zrakoplovstvo održali zajedničku vježbu: Pogledajte kako je bilo

Pripadnici 2. mehanizirane bojne 'Gromovi' Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske proveli su od 20. do 25. rujna intergranske obučno-vježbovne aktivnosti u suradnji s postrojbama Hrvatske ratne mornarice (HRM) i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ)

Obuka u Dalmaciji je obuhvatila zračni desant HRZ-ovim helikopterima, pomorski desant plovilima HRM-a, uključujući desantni brod minopolagač i desantni jurišni brod te urbane operacije, izvijestili su iz Ministarstva obrane u subotu. Glavnu obučnu skupinu "Gromova" na lokacijama u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji činile su namjenski organizirane snage razine satnije.

Vježbe su provedene u dnevnim i noćnim uvjetima, većinom u vojarni "Admiral flote Sveto Letica-Barba", a broj uključenih pripadnika, intenzitet obuke i raznolikost scenarija najveći su u ciklusu intergranskih vježbi koje je Gardijska mehanizirana brigada sa suradnicima počela prije dvije godine, naglasili su iz MORH-a.

Vojna vježba Gromova, HRM-a i HRZ-a Izvor: Licencirane fotografije / Autor: T. Brandt/MORH







+3 Vojna vježba Gromova, HRM-a i HRZ-a Izvor: Licencirane fotografije / Autor: T. Brandt/MORH