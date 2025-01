Glavina: Zbog ulaganja turistički promet na kontinentu lani je porastao 5 posto

Napomenuo je kako i dalje 95 posto turističkog prometa u Hrvatskoj i dalje drži sedam jadranskih županija, ali i kako je to nešto što se stvaralo desetljećima, kao i da se tek očekuje veliki rast kontinentalnog turizma. Govoreći o očekivanjima od ove turističke sezone, rekao je kako će ona radi više razloga biti iznimno zahtjevna te da bi bio zadovoljan kada bi Hrvatska ponovila prošlogodišnje turističke rezultate.

Napomenuo je i kako je Hrvatska u trećem kvartalu zabilježila mali pad od 0,7 posto u odnosu na godinu dana ranije "što pokazuje kako smo dosegli cjenovni zenit te da ako ne korigiramo neke stvari da nam neminovno slijedi pad turističkog prometa".

“Ako se to dogodi, moramo biti svjesni da će nam trebati puno više vremena za vratiti konkurentnost. To su jasni signali koje smo prepoznali, a isto tako vrijeme je da te stvari stavimo u neke okvire”, istakao je Glavina. Na upit strahuje li za turistički promet radi rasta cijena u turizmu u Hrvatskoj, podsjetio je kako on na to upozorava od prvog dana te da o cjenovnoj konkurentnosti moramo voditi računa ali i biti zabrinuti, odnosno više paziti na odnos cijene i kvalitete.

"Istraživanja koja su radili Europska putnička komisija i Institut iz Njemačke u deset turitički ključnih tržišta kaže kako će za preko 50 posto njih ove godine isključivi motiv odabira turističke destinacije biti odnos cijene i kvalitete. Nekada je to bilo gostoprimstvo domaćina, priroda i ljepote, a sada je sve to u drugom planu, što znači da će turisti hladne glave radi odnosa cijene i kvalitete odabrati Hrvatsku ili neku drugu državu“, rekao je Glavina.

Ministar se tijekom posjete Vukovaru i Vukovarsko – srijemskoj županiji susreo s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom i županom Franjom Oreškovićem.

“Zahvaljujem Vladi RH na prihvaćanju inicijative nekolicine župana da prihodi od poreza na nekretnine u kojima nitko ne stanuje i za one koje nisu u dugoročnom najmu, u potpunosti ostanu u lokalnoj zajednici, i to 80 posto u jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina, a 20 posto u jedinici regionalne samouprave. To je dobar potez, jer planiramo taj novac utrošiti na neke druge projekte u turizmu u našoj županiji”, rekao je Orešković.