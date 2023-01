Glasnogovornik Kremlja: Zabluda je da bi slanje tenkova Ukrajini promijenilo tijek rata

Kremlj je u petak rekao kako je „zabluda“ da bi odluka zapadnih zemalja o isporuci tenkova Ukrajini promijenila tijek rata, upozorivši ih da će požaliti zbog nje

Na pitanje bi li ta isporuka predstavljala eskalaciju rata, Peskov se složio.

„Potpuno ste u pravu, to se stvarno razvija uzlaznom spiralom. Vidimo rastuću neizravnu, a ponekad i izravnu uključenost zemalja NATO-a u ovaj sukob“.

"Vidimo predanost dramatičnoj zabludi da Ukrajina može uspjeti na bojnom polju. To je dramatična zabluda zapadne zajednice koja će više no jednom biti razlogom za žaljenje, sigurni smo u to", dodao je Peskov.

Glasnogovornik Kremlja rekao je da je jedini način da se spriječi daljnja eskalacija uvažavanje strateških zabrinutosti koje je Rusija izrazila krajem 2021., nekoliko tjedana prije napada na Ukrajinu.