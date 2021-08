Geoinženjering za spas planeta, da ili ne?

Izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) predstavlja važan koraka naprijed u predviđanjima kako bi primjena geoinženjeringa u ograničavanju globalnog zatopljenja mogla utjecati na planet, iako znanstvenici tvrde da je glavno pitanje da li tu kontroverznu metodu koristiti ili ne.

Ugljikov dioksid smatra se uzrokom klimatskih promjena te je jedan od stakleničkih plinova iz atmosfere. Neke od ideja bile su: hvatanje ugljkovog dioksida direktno iz zraka, zasipanje Arktika česticama prašine, raspršivanje sulfatnih čestica u atmosferu (kako bi one djelovale kao svojevrstan štit, minijaturni reflektori koji bi odbijali dio sunčevog zračenja i time snizili temperaturu) te unošenje velike količine željeza u oceane (kako bi se ubrzao rast algi sposobnih za veliku apsorpciju plinova).

Smjernice glede geoinženjeringa se očekuju u narednom izvješću 2022.

IPCC je u svom izvješću 2007. čvrsto zaključilo da je uglavnom teško dokazati pozitivne učinke geoinženjerstva.

Jedan oblik geoinženjeringa pokušava ukloniti stakleničke plinove iz atmosfere koji su posljedica ljudske aktivnosti, kao što je ugljični dioksid, te ih sigurno spremiti bez izazivanja dodatne štete. Drugi je "upravljanje sunčevim zračenjem", koji pokušava regulirati količinu sunčeve energije koja dolazi do površine Zemlje.

Najzastupljenija ideja provedbe ovog drugog oblika geoinženjeringa, nazvana stratosfersko ubrizgavanje aerosola (SAI – Stratospheric Aerosol Injection), uključuje oslobađanje aerosola, mješavine finih čestica ili tekućina u visokim slojevima atmosfere, kako bi se dio sunčeva zračenja reflektirao nazad u Svemir te se na taj način pomoglo rashlađivanju planeta.

Klimatski modeli su se do sada uglavnom bavili pitanjem kako bi upravljanje sunčevim zračenjem promijenilo prosječnu temperaturu na planetu, no modeli na superkompjutorima su postali sofisticiraniji glede predviđanja u varijacijama od Zemljinih polova do ekvatora te između hemisfera, tvrdi Govindasamy Bala, vodeći autor studije Indijskog instituta za znanost.