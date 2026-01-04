Gdje se nalazi Nicolas Maduro? Opasno mjesto na kojem završavaju posrnule zvijezde

Nicolás Maduro je nakon brze noćne akcije u kojoj je uhićen, smješten u Metropolitanski pritvorski centar (Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn) u New Yorku. Odande će on i njegova supruga biti prebačeni na okružni sud, gdje će se suočiti s optužnicom za "narkoterorizam".

>>> UŽIVO: Trump zaprijetio Rodriguez, vojska ju priznala: Latinoameričke zemlje poslale poruku <<<

MDC je otvoren početkom devedesetih i služi kao pritvor za osobe koje čekaju suđenje na saveznim sudovima na Manhattanu i u Brooklynu, piše Sky News.