Gdje se nalazi Nicolas Maduro? Opasno mjesto na kojem završavaju posrnule zvijezde

Nicolas Maduro smješten je u njujorškom pritvoru Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn, poznatom po lošim uvjetima, ali i slavnim osobama koje su ondje završile
Nicolás Maduro je nakon brze noćne akcije u kojoj je uhićen, smješten u Metropolitanski pritvorski centar (Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn) u New Yorku. Odande će on i njegova supruga biti prebačeni na okružni sud, gdje će se suočiti s optužnicom za "narkoterorizam".
MDC je otvoren početkom devedesetih i služi kao pritvor za osobe koje čekaju suđenje na saveznim sudovima na Manhattanu i u Brooklynu, piše Sky News.
Loši uvjeti, nasilje i poznate osobe
Pritvorenici i njihovi odvjetnici se često žale na loše uvjete, a ponajprije na rašireno nasilje. Bilo je i višednevnih nestanaka struje i grijanja, ubojstava, ali i devijantnog ponašanja zatvorskog osoblja.
Unatoč tomu, kako je rekao američki novinar James Matthews, "ovdje su i ranije držali bogate i slavne". Popis uključuje Seana Diddyja Combsa, R. Kellyja, Sama Bankman-Frieda te Ghislaine Maxwell, suradnicu pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.
Maduro nije jedini
Trenutno se u MDC-u nalaze Luigi Mangione, optužen za ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea, te suosnivač meksičkog narkokartela Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada Garcia.
Inače, treba reći kako Maduro nije prvi predsjednik neke zemlje koje je ondje bio pritvoren. Naime, bivši predsjednik Hondurasa, Juan Orlando Hernández, ondje je čekao sudski pravorijek zbog krijumčarenja stotina tona kokaina u SAD. Iako je osuđen na 45 godina zatvora, Donald Trump ga je pomilovao u prosincu.