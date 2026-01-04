MDC BROOKLYN

Gdje se nalazi Nicolas Maduro? Opasno mjesto na kojem završavaju posrnule zvijezde

M.Da.

04.01.2026 u 20:15

Nicolas Maduro pritvoren je u Metropolitan Detention Centeru – MDC Brooklyn
Nicolas Maduro pritvoren je u Metropolitan Detention Centeru – MDC Brooklyn Izvor: Profimedia, X / Autor: Adam Gray / Getty images / Profimedia, X/Bijela kuća
Nicolas Maduro smješten je u njujorškom pritvoru Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn, poznatom po lošim uvjetima, ali i slavnim osobama koje su ondje završile

Nicolás Maduro je nakon brze noćne akcije u kojoj je uhićen, smješten u Metropolitanski pritvorski centar (Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn) u New Yorku. Odande će on i njegova supruga biti prebačeni na okružni sud, gdje će se suočiti s optužnicom za "narkoterorizam".

MDC je otvoren početkom devedesetih i služi kao pritvor za osobe koje čekaju suđenje na saveznim sudovima na Manhattanu i u Brooklynu, piše Sky News.

Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn
Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn Izvor: Profimedia / Autor: Adam Gray / Getty images / Profimedia

Loši uvjeti, nasilje i poznate osobe

Pritvorenici i njihovi odvjetnici se često žale na loše uvjete, a ponajprije na rašireno nasilje. Bilo je i višednevnih nestanaka struje i grijanja, ubojstava, ali i devijantnog ponašanja zatvorskog osoblja.

Unatoč tomu, kako je rekao američki novinar James Matthews, "ovdje su i ranije držali bogate i slavne". Popis uključuje Seana Diddyja Combsa, R. Kellyja, Sama Bankman-Frieda te Ghislaine Maxwell, suradnicu pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Maduro nije jedini

Trenutno se u MDC-u nalaze Luigi Mangione, optužen za ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea, te suosnivač meksičkog narkokartela Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada Garcia.

Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn
Metropolitan Detention Center – MDC Brooklyn Izvor: Profimedia / Autor: Adam Gray / Getty images / Profimedia

Inače, treba reći kako Maduro nije prvi predsjednik neke zemlje koje je ondje bio pritvoren. Naime, bivši predsjednik Hondurasa, Juan Orlando Hernández, ondje je čekao sudski pravorijek zbog krijumčarenja stotina tona kokaina u SAD. Iako je osuđen na 45 godina zatvora, Donald Trump ga je pomilovao u prosincu.

