P Diddy će iza rešetaka provesti četiri godine

Combs je osuđen po dvije točke optužnice da je dovodio plaćene muške pratitelje preko državnih granica kako bi sudjelovali u zabavama pod utjecajem droge, poznatima kao 'Freak Offs', s Combsovim djevojkama dok je on snimao video i masturbirao.

Očekuje se da će se njegovi odvjetnici žaliti na presudu.

'Želim se još jednom osobno ispričati Cassie Venturi za svu štetu ili bol koju sam joj nanio, emocionalnu ili fizičku', rekao je Combs, koji je iza rešetaka zatvora u Brooklynu od uhićenja u rujnu 2024. 'Moji postupci bili su odvratni, sramotni i bolesni', dodao je.

Porota ga je oslobodila ozbiljnijih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima, što mu je moglo donijeti doživotnu kaznu zatvora.

Reper rođen u New Yorku jedan je od najistaknutijih muškaraca u industriji zabave koji se suočio sa suđenjem za seksualne zločine.