Poruke Amerikancima razotkrile što je Delcy Rodríguez obećala Trumpu iza Madurovih leđa

Prije uhićenja Nicolása Madura, potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez i njezin brat Jorge, predsjednik Nacionalne skupštine, preko posrednika su američkim i katarskim dužnosnicima slali poruke da će surađivati s Washingtonom nakon Madurova odlaska, tvrde za Guardian četiri izvora uključena u razgovore na visokoj razini
Rodríguez, koja je 5. siječnja prisegnula kao vršiteljica dužnosti predsjednice, još je na jesen, dok je bila Madurova potpredsjednica, započela komunikaciju s američkim dužnosnicima. Kontakti su se intenzivirali nakon telefonskog razgovora Donalda Trumpa i Madura krajem studenoga, u kojem je Trump inzistirao da se venezuelanski čelnik povuče. Maduro je to odbio, prenosi Guardian.
Do prosinca su poruke, prema izvorima, postale izravnije. Jedan od Amerikanaca uključenih u razgovore kaže: „Delcy je komunicirala ‘Maduro mora otići’.“ Druga osoba dodaje: „Rekla je: ‘Surađivat ću s onim što bude posljedica’.“
Izvori tvrde da je Marco Rubio, tada američki državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost, isprva bio skeptičan prema suradnji s dijelovima režima, ali je s vremenom zaključio da bi obećanja Delcy Rodríguez mogla biti ključna za sprječavanje kaosa nakon Madurova odlaska.
Prema istim izvorima, Rodríguez i njezin brat nisu pristali aktivno pomoći SAD-u u svrgavanju Madura. „Nije se radilo o puču koji su braća Rodríguez organizirali“, naglašavaju.
Trump je nahvalio
Satima nakon operacije Trump je za New York Post potvrdio kontakte: „Razgovarali smo s njom više puta i ona razumije, razumije.“ Reuters je u nedjelju izvijestio da je i ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello mjesecima prije operacije imao kontakte sa SAD-om.
Paralelno s tajnim kanalima, vodili su se i službeni razgovori između Trumpovih dužnosnika i Madurove vlade. Maduro se sastao s Ricom Grenellom deset dana nakon Trumpove inauguracije, a ubrzo su oslobođeni američki zatvorenici. Jorge i Delcy Rodríguez redovito su sudjelovali u koordinaciji pitanja poput deportacijskih letova Venezuelanaca iz SAD-a, statusa pritvorenika u El Salvadoru i mogućih razmjena političkih zatvorenika.
Bliska veza s Katarom
U pozadini je važnu ulogu imao Katar, s kojim je Delcy Rodríguez održavala bliske veze. Prema izvorima, upravo su ti odnosi olakšali pristup Trumpovoj administraciji u osjetljivim pregovorima. Kako je ranije pisao Miami Herald, Rodríguez je još u listopadu nudila ideju prijelazne vlade pod svojim vodstvom ako bi Maduro pristao na sigurno povlačenje. Plan je propao, ali su neki u Washingtonu počeli drukčije gledati na nju.
Jedan od razloga bila je i njezina poruka o spremnosti na suradnju s američkim naftnim kompanijama. „Delcy je najposvećenija suradnji s američkom naftom“, rekao je njezin saveznik. Među zagovornicima takvog pristupa, prema izvorima, bio je i Mauricio Claver-Carone, bivši Trumpov izaslanik za Latinsku Ameriku.
Bojala se Madura
Primarni cilj SAD-a, kažu izvori, bio je spriječiti kaos i mogućnost građanskog rata nakon Madurova odlaska. „Najvažnije je bilo izbjeći propalu državu“, rekao je jedan od njih.
Ipak, Delcy Rodríguez istodobno nije željela otvoreno izdati Madura. „Bojala ga se“, tvrdi jedan dužnosnik upoznat s događajima.
Kada su američki jurišni helikopteri početkom siječnja ušli u Caracas, Rodríguez nije bila dostupna. Pojavile su se glasine da je pobjegla u Moskvu, no dva izvora tvrde da se nalazila na otoku Margarita, poznatom venezuelanskom turističkom odredištu.