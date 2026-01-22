Poruke Amerikancima razotkrile što je Delcy Rodríguez obećala Trumpu iza Madurovih leđa

Prije uhićenja Nicolása Madura, potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez i njezin brat Jorge, predsjednik Nacionalne skupštine, preko posrednika su američkim i katarskim dužnosnicima slali poruke da će surađivati s Washingtonom nakon Madurova odlaska, tvrde za Guardian četiri izvora uključena u razgovore na visokoj razini

Rodríguez, koja je 5. siječnja prisegnula kao vršiteljica dužnosti predsjednice, još je na jesen, dok je bila Madurova potpredsjednica, započela komunikaciju s američkim dužnosnicima. Kontakti su se intenzivirali nakon telefonskog razgovora Donalda Trumpa i Madura krajem studenoga, u kojem je Trump inzistirao da se venezuelanski čelnik povuče. Maduro je to odbio, prenosi Guardian. Do prosinca su poruke, prema izvorima, postale izravnije. Jedan od Amerikanaca uključenih u razgovore kaže: „Delcy je komunicirala ‘Maduro mora otići’.“ Druga osoba dodaje: „Rekla je: ‘Surađivat ću s onim što bude posljedica’.“

Izvori tvrde da je Marco Rubio, tada američki državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost, isprva bio skeptičan prema suradnji s dijelovima režima, ali je s vremenom zaključio da bi obećanja Delcy Rodríguez mogla biti ključna za sprječavanje kaosa nakon Madurova odlaska. Prema istim izvorima, Rodríguez i njezin brat nisu pristali aktivno pomoći SAD-u u svrgavanju Madura. „Nije se radilo o puču koji su braća Rodríguez organizirali“, naglašavaju.

Trump je nahvalio Satima nakon operacije Trump je za New York Post potvrdio kontakte: „Razgovarali smo s njom više puta i ona razumije, razumije.“ Reuters je u nedjelju izvijestio da je i ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello mjesecima prije operacije imao kontakte sa SAD-om. Paralelno s tajnim kanalima, vodili su se i službeni razgovori između Trumpovih dužnosnika i Madurove vlade. Maduro se sastao s Ricom Grenellom deset dana nakon Trumpove inauguracije, a ubrzo su oslobođeni američki zatvorenici. Jorge i Delcy Rodríguez redovito su sudjelovali u koordinaciji pitanja poput deportacijskih letova Venezuelanaca iz SAD-a, statusa pritvorenika u El Salvadoru i mogućih razmjena političkih zatvorenika.

Bliska veza s Katarom U pozadini je važnu ulogu imao Katar, s kojim je Delcy Rodríguez održavala bliske veze. Prema izvorima, upravo su ti odnosi olakšali pristup Trumpovoj administraciji u osjetljivim pregovorima. Kako je ranije pisao Miami Herald, Rodríguez je još u listopadu nudila ideju prijelazne vlade pod svojim vodstvom ako bi Maduro pristao na sigurno povlačenje. Plan je propao, ali su neki u Washingtonu počeli drukčije gledati na nju. Jedan od razloga bila je i njezina poruka o spremnosti na suradnju s američkim naftnim kompanijama. „Delcy je najposvećenija suradnji s američkom naftom“, rekao je njezin saveznik. Među zagovornicima takvog pristupa, prema izvorima, bio je i Mauricio Claver-Carone, bivši Trumpov izaslanik za Latinsku Ameriku.

