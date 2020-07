Fuchs potvrdio: Prihvatio sam biti ministar obrazovanja

Iako je prvotno bio najavljen za vikend, susret premijera Andreja Plenkovića i potencijalnog ministra obrazovanja Radovana Fuchsa održao se jutros, a Fuchs je nakon sastanka potvrdio da će biti dio nove vlade

'Prihvatio sam biti novi ministar i to je sve što mogu reći', kazao je Fuchs izlazeći iz Banskih dvora.

Sastanak s premijerom trebao se, podsjetimo, održati ovaj vikend no kako je Plenković cijeli vikend bio u Bruxellesu do sastanka je došlo tek danas. S imenom Fuchsa se spekuliralo već neko vrijeme, no čekao se razgovor njega i Plenkovića.

Fuchs je odmah rekao i koji će mu biti prioriteti kao ministru. 'Prioritet je organizacija nastave na jesen. Da se učenici mogu po svim pravilima struke i epidemiološkim pravilima vratiti u učionice, a vidjet ćemo što će biti', rekao je Fuchs.