Povratak najbogatijeg ministra i uspon ambiciozne Karlovčanke i rastrčane Osječanke: Što znamo o novim licima u Plenkovićevoj Vladi?

Druga Plenkovićeva Vlada imat će 16 ministarstava, čak četiri manje od aktualne. Članovi te nove Vlade uglavnom dolaze iz postojećeg postava, no troje njih ipak će biti nova lica

Rođen je u Zagrebu 1953. godine, a osnovnu i tri razreda srednje škole završio je u Berlinu, gdje mu je tada radio otac. Fakultet je završio u Zagrebu. Fuchs je po struci veterinar, a akademski stupanj doktora znanosti iz područja toksikologije i farmakologije stekao je u Švedskoj, u Biomedicinskom centru Sveučilišta u Uppsali. U struci je radio od 1980. do 1993. kao istraživač i voditelj na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, na koji se i vratio nakon odlaska iz Ministarstva obrazovanja 2011. A u ministarstvo je stigao već ranih '90-tih, jer je od 1993. do 2000. obnašao je dužnost pomoćnika ministra za međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju u Ministarstvu znanosti i tehnologije. U to se ministarstvo vraća 2008. kao državni tajnik za visoko obrazovanje, a kasnije postaje i ministar.

Fuchs ima i zanimljivu obiteljsku povijest. Naime, preci su mu u Hrvatsku došli iz Njemačke i nastanili se u Slavoniji, točnije u Našicama. Fuchsov djed Hinko bio je trgovac žitom i porijeklom Židov, ali je Fuchsov otac Rikard prešao na katoličanstvo. Fuchsa s očeve strane veže i rodbinska veza s poznatim hrvatskim skladateljem Vatroslavom Lisinskim, čije je pravo ime bilo Ignac Fuchs. Baka po očevoj strani, Eugenija, porijeklom je bila Mađarica, a odrasla je u Tuzli, dok je Fuchsova majka rođena u Boki kotorskoj. Prvi papinski nuncij u Kraljevini Srbiji bio je Fuchsov rođak po majčinoj strani, a ubijeni bokokotorski biskup Ivo Gugić bio je majčin bratić.