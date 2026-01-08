Reuters: SAD u Venezueli traži novi oslonac za petrodolar

Motivi za američki napad na Venezuelu i za zarobljavanje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura vjerojatno su brojni, ali javnost se u raspravama tek rubno dotaknula naznaka strategije Bijele kuće koja bi trebala učvrstiti poziciju 'petrodolara', piše Reutersov kolumnist Jamie McGeever

Venezuelanska proizvodnja nafte trenutno je skromna i iznosi tek milijun barela dnevno, a rezerve su najveće u svijetu i prema nekim procjenama dosežu čak oko 300 milijardi barela, što je 17 posto ukupnih svjetskih rezervi, navodi McGeever.

Američki predsjednik Donald Trump jasno je naznačio da je SAD zainteresiran za iskorištavanje tog ogromnog potencijala i američki naftni divovi trebali bi u njegovim planovima revitalizirati posrnulu naftnu industriju Venezuele. Zadržavanje te potencijalno ogromne buduće proizvodnje u američkoj 'orbiti' utjecalo bi na tržišta energenata, ali bi osiguralo i poziciju petrodolara, alata koji je SAD‑u dugo jamčio dominaciju u svjetskom financijskom sustavu. Uspon Kine Pojam "petrodolar" osmišljen je 1970‑ih, kad su SAD i Saudijska Arabija dogovorili da će se na svjetskom tržištu naftom trgovati u dolarima, stvorivši time novi izvor potražnje za zelenom novčanicom i učvrstivši američku stratešku, gospodarsku i političku moć. Na vrhuncu moći petrodolar je vjerojatno bio u razdoblju od 2002. do sredine 2008., kad su cijene nafte bile nadomak 150 dolara po barelu. Tada je SAD bio najveći svjetski uvoznik sirove nafte, što je zemljama-proizvođačima nosilo ogromne viškove u robnoj razmjeni sa SAD-om.

Venezuelanci koji žive u Čileu slave hapšenje predsjednika Madura Izvor: EPA / Autor: ELVIS GONZALES





Veliki dio tog viška izvoznici 'crnog zlata' ulagali su pak u američke državne obveznice, vraćajući novac u SAD. To je pak značilo niže prinose na američke državne obveznice i manje američke troškove zaduživanja. U 2026. situacija je sasvim drugačija, upozorava kolumnist Reutersa. Zahvaljujući iznimnom napretku u proizvodnji nafte iz škriljevca SAD je danas najveći svjetski proizvođač nafte i od 2021. neto izvoznik 'crnog zlata'. Brojni drugi proizvođači, poput Saudijske Arabije, počeli su pak viškovima koje im u vanjskoj trgovini donosi izvoz nafte krpati vlastiti proračunski manjak. Uspon Kine na poziciju gospodarske velesile i novi politički raskoli smanjili su istodobno udio globalne trgovine denominirane u dolarima. Službenih podataka nema, ali procjenjuje se da se danas čak 20 posto svjetske trgovine naftom plaća drugim valutama, poput eura ili juana. Promijenila se i veza između dolara i nafte, upozorava McGeever. Petrodolar slabi Tečaj dolara i cijene nafte dugo su bili u raskoraku jer je jačanje zelene novčanice slabilo kupovnu moć kupaca s drugim valutama, a time i potražnju, a rezultat bi bile niže cijene nafte. Tako je prema izračunima analitičara banke JP Morgan u razdoblju od 2005. do 2013. godine 1‑postotni rast ponderirane vrijednosti dolara dovodio do 3‑postotnog pada cijene barela nafte na londonskom tržištu. U razdoblju od 2014. do 2022. isti postotni rast vrijednosti dolara značio je pak pad cijene barela nafte na londonskom tržištu za samo 0,2 posto, navodi kolumnist Reutersa. U 2025. godini nafta je pojeftinila, a oslabio je i dolar.

Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova Izvor: Profimedia / Autor: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia







