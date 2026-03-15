FOTO/VIDEO Zagrepčane dočekao neobičan prizor na Trgu bana Jelačića. Evo o čemu se radi

Umjesto putnika, unutrašnjost ispunjava meko svjetlo koje pulsira poput daha, čuvajući tišinu i sjećanja generacija. Autor ove umjetničke instalacije pod imenom "Z.E.T. - Zagreb Enclosure Time" je Charles Petillon iz Francuske. Plavi tramvaj je samo jedna od brojnih instalacija koje će krasiti grad Zagreb za vrijeme trajanja Festivala svjetla.

Na Trgu postavljen stari tramvaj koji će se pretvoriti u svjetleću vremensku kapsulu

Festival svjetla Zagreb od 18. do 22. ožujka predstavit će 26 umjetničko-svjetlosnih instalacija na 21 lokaciji u središtu grada, što označava početak proljetne turističke sezone u Zagrebu. Detalji o lokacijama i događanjima u sklopu Festivala mogu se pronaći u aplikaciji i na web stranicama www.festivalsvjetlazagreb.hr/hr.

U režiji domaćih i stranih kreativaca svjetlosne umjetnosti, festival će ponuditi čaroliju svjetla koja se povezuje s proljećem, toplijim danima i oživljavanjem grada nakon zime. Donji i Gornji grad ponovno će se pretvoriti u pozornicu na otvorenom, gdje se susreću umjetnost, dizajn, spektakl, zabava i arhitektura.

Festival svjetla nisu samo svjetlosne instalacije, 3D mapping na pročeljima zgrada, dinamične animacije i svjetlosni objekti, nego i ozračje zajedništva i pozitivne vibracije grada.

"Program ove godine iznova spaja vrhunske likovne i izvedbene umjetnosti s inovativnim tehnološkim rješenjima, stvarajući jedinstven doživljaj koji se pamti. Prepustite se igri svjetla i boja te zajedno s nama proslavite dolazak proljeća", poručila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

"Očekujem da će ovo biti najbolji Festival svjetla do sada po sadržaju, lokacijama i međunarodnim suradnjama koje su jako važne, jednako kao i uključivanje domaćih umjetnika. Time promoviramo identitet grada sa svim njegovim lokacijama i simbolima, poput plavog ZET-ovog tramvaja koji se ove godine uključuje u program posebnom svjetlosnom instalacijom punom balona" rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.