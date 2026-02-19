Jako jugo poplavilo i Šibenik: Širi se snimka labuda koji pliva na cesti

Zbog jake južine praćene kišom, večeras je ponovno poplavio šibenski Dolac, a na portalu ŠibenikIN objavili su neobičnog sudionika prometa na cesti
Sa svakim malo jačim jugom ili obilnijom kišom, na šibenskom se Dolcu ponavlja ista situacija, navodi ŠibenikIN. Problemi se iz godine u godinu pogoršavaju, more ulazi u kuće, a stanari su očajni jer ovakve situacije nisu iznimka nego pravilo.
Prije dva tjedna zbog izrazito visoke plime more se podiglo do te mjere da su vezane brodice gotovo bile poravnate s parkiranim automobilima uz obalu, a večeras je na cesti završio jedan labud.
More se izlilo u Donjim Kaštelima i Kaštel Sućurcu, u prekidu trajektne linije
Zbog pojačanih udara juga u četvrtak se u prvim večernjim satima voda iz mora izlijevala na rivu u Kaštelima Donjim i starom dijelu Kaštel Sućurca, izvijestila je kaštelanska Gradska uprava, napominjući kako se do ponoći očekuje pogoršanje vremenskih neprilika na tom području te su komunalne službe u pripravnosti.
Komunalne službe su ranije tijekom dana na kaštelanskom području dostavljale stanovnicima u blizini mora vreće s pijeskom jer se procjenjivalo da bi u večernjim satima moglo doći do pogoršanja vremena i ciklone, rekli su Hini u Gradskoj upravi.
Jaki udari juga tijekom četvrtka uzrokovali su prekid više trajektnih i katamaranskih linija na splitskom plovnom području.
U prekidu su trajektne linije Sumartin-Makarska, Vis-Split, Sućuraj-Drvenik, Ploče -Trpanj, Trogir- Drvenik Mali - Drvenik Veli, izvijestila je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja. U prekidu su i katamaranske linije Split-Stari Grad- Split, te Split-Bol-Jelsa.
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) na Jadranu se u petak očekuje promjenjivo vrijeme s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno smanjenje naoblake.
Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Na krajnjem jugu još i jugo.
Na kopnu se u petak očekuje pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača.
Poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita.
Bit će osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer u padu. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva.