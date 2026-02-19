Jako jugo poplavilo i Šibenik: Širi se snimka labuda koji pliva na cesti

Zbog jake južine praćene kišom, večeras je ponovno poplavio šibenski Dolac, a na portalu ŠibenikIN objavili su neobičnog sudionika prometa na cesti

Sa svakim malo jačim jugom ili obilnijom kišom, na šibenskom se Dolcu ponavlja ista situacija, navodi ŠibenikIN. Problemi se iz godine u godinu pogoršavaju, more ulazi u kuće, a stanari su očajni jer ovakve situacije nisu iznimka nego pravilo. Prije dva tjedna zbog izrazito visoke plime more se podiglo do te mjere da su vezane brodice gotovo bile poravnate s parkiranim automobilima uz obalu, a večeras je na cesti završio jedan labud.

More se izlilo u Donjim Kaštelima i Kaštel Sućurcu, u prekidu trajektne linije Zbog pojačanih udara juga u četvrtak se u prvim večernjim satima voda iz mora izlijevala na rivu u Kaštelima Donjim i starom dijelu Kaštel Sućurca, izvijestila je kaštelanska Gradska uprava, napominjući kako se do ponoći očekuje pogoršanje vremenskih neprilika na tom području te su komunalne službe u pripravnosti. Komunalne službe su ranije tijekom dana na kaštelanskom području dostavljale stanovnicima u blizini mora vreće s pijeskom jer se procjenjivalo da bi u večernjim satima moglo doći do pogoršanja vremena i ciklone, rekli su Hini u Gradskoj upravi. Jaki udari juga tijekom četvrtka uzrokovali su prekid više trajektnih i katamaranskih linija na splitskom plovnom području. U prekidu su trajektne linije Sumartin-Makarska, Vis-Split, Sućuraj-Drvenik, Ploče -Trpanj, Trogir- Drvenik Mali - Drvenik Veli, izvijestila je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja. U prekidu su i katamaranske linije Split-Stari Grad- Split, te Split-Bol-Jelsa.

