FOTO Policija češlja teren kod groblja gdje je nasmrt pretučen bivši HDZ-ov vijećnik, oglasio se i Božinović

Brutalan fizički obračun odvio se na gradskom predjelu Bokanjac, u neposrednoj blizini tamošnjeg mjesnog groblja. Fotografije s terena prikazuju policijske trake i istražitelje koji i dalje provode intenzivan očevid na mjestu zločina.

Muškarac koji je noćas preminuo u zadarskoj bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u brutalnoj tučnjavi je Milan Drača zvani Lalo (1975.), potvrdili su za Slobodnu Dalmaciju iz PU zadarske.

Pored groblja, gdje se incident dogodio, policija je pronašla i osobni automobil za koji se osnovano sumnja da ga je koristio jedan od sudionika ove kobne tučnjave.

Oglasio se i Božinović

'Reagirala je policija vrlo brzo. Oni su uz pomoć hitne medicinske pomoći odvezeni u zadarsku bolnicu. Nažalost, jedan od njih tijekom noći je preminuo. Nemam ništa više informacija u ovom trenutku, osim da se provodi kriminalističko istraživanje, rekao je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, prenosi HRT.

Drača je bio dobro poznato, osebujno i politički te društveno iznimno eksponirano ime u lokalnim zadarskim okvirima. Svojedobno je bio gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina obavljao je dužnost komunalnog redara.

Sa 16 godina otišao u Domovinski rat

U javnosti je Milan Drača često isticao svoj specifičan i jedinstven identitet – ponosno se deklarirao kao Srbin po nacionalnosti, ali je istovremeno bio dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata, u koji se uključio sa svega 16 godina. U zadarsko Gradsko vijeće ušao je upravo kao predstavnik srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a. Iz stranke je kasnije izašao, nakon čega je u javnom prostoru nerijetko oštro i bez dlake na jeziku kritizirao lokalne političke procese.

Podsjetimo, dojava o sukobu dvojice muškaraca zaprimljena je sinoć u 23:44 sati. Policija je dolaskom na tlu zatekla teško ozlijeđenog Draču, koji je hitno prevezen u Opću bolnicu Zadar, no ozljede su bile preteške te je tijekom noći preminuo. Napadač je uhićen odmah na licu mjesta, a kriminalističko istraživanje provodi se u suradnji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom u Zadru kako bi se utvrdio motiv ovog strašnog čina koji je zgrozio zadarsku javnost.