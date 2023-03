[FOTO] Plenković se sastao sa Zelenskim u Kijevu, Hrvatska će uskoro primiti 20 ranjenika iz Ukrajine

Nakon sastanka s ukrajinskim premijerom i predsjednikom Vrhovne Rade, premijer Andrej Plenković poslijepodne se u Kijevu sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim

'Ovo je bio moj drugi posjet Buči, nakon onog prošlogodišnjeg. I tada su dojmovi bili još svježi, to je bio mjesec i koji dan nakon što su ukrajinske snage oslobodile Buču poslije ruskog napada i zločina koji su se dogodili. Prošlo je već skoro godinu dana od oslobađanja i zato mislim da je važna ova inicijativa Ukrajine i predsjednika Zelenskog da se na godišnjicu upozori na ratne zločine, brojne tragedije i zvjerstva koja su se dogodila. Mislim da je bitan primjer Buče, koja je na 30-ak kilometara od središta Kijeva, gdje su te snage koje su se spuštale sa sjevera u Blitzkriegu pokušale osvojiti grad, međutim to nisu uspjele upravo zahvaljujući ljudima iz Buče i ukrajinskim snagama. Današnji posjet dio je naše kontinuirane i snažne podrške ukrajinskom narodu i Ukrajini u ovako teškim okolnostima', kazao je Plenković nakon sastanka.

'Našu solidarnost i jasnu potporu stalno demonstriramo. Pomoći ćemo Ukrajini jer je napadnuta, jer je žrtva agresije. Dali smo i diplomatsku, političku, humanitarnu, vojnu pomoć i to ćemo i nastaviti. Ukrajina se bori za one vrijednosti iza kojih i mi stojimo, a to su vrijednosti demokracije, slobode, suverenosti', poručio je Plenković.