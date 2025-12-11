vanjskopolitička tura

Plenković: S Papom, Macronom i Merzom smo razgovarali o BiH i položaju Hrvata

I.V./Hina

11.12.2025 u 18:01

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Profimedia / Autor: Liewig Christian/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Hrvatska će nastaviti pružati snažnu potporu Bosni i Hercegovini i zagovarati jednakopravnost Hrvata, što je bilo i dijelom razgovora s papom Lavom XIV., francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, rekao je u četvrtak u Banjoj Luci hrvatski premijer Andrej Plenković

Iako je prvotno bilo planirano da premijer s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto danas svečano otvori novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH u Gradiški, to je izostalo zbog opstrukcija jednoga bošnjačkog dužnosnika u Carinskoj upravi.

Premijer je unatoč tome neslužbeno obišao taj granični prijelaz. Izrazio je očekivanje da će se razriješiti "formalnosti" oko otvaranja graničnog prijelaza čime bi se olakšala mogućnost kretanja ljudi i roba iz BiH prema Hrvatskoj i dalje prema EU.

Premijer se u Banjoj Luci susreo s biskupom banjolučkim mons. Željkom Majićem, obišao izložbu sakralne umjetnosti u Riznici Opatije „Marija Zvijezda“ te sudjelovao na svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar u Petrićevcu kod Banje Luke. Tom događaju nazočili su i neformalni čelnik Republike Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković.

U obraćanju je hrvatski premijer istaknuo kako se ovom posjetom šalje "poruka suradnje, poruka poštovanja" prema biskupu Majiću i svim vjernicima, te Bosni i Hercegovini koju je nazvao "susjednom i prijateljskom zemljom".

„Nastojimo je podupirati kao što ste dobro primijetili i tijekom ova tri posljednja velika vanjskopolitička posjeta, posjeta papi Lavu XIV., posjetama francuskom predsjedniku i njemačkom kancelaru. Posebno su nam uvijek na umu interesi Bosne i Hercegovine i zalaganje za ubrzanje njenog europskog puta. Nastavit ćemo to činiti jer smatramo da je to i naša odgovornost i zalagati se i za boljitak svih njenih građana, sva tri konstitutivna naroda i naravno, uvijek posebnu brigu o Hrvatima u Bosni i Hercegovini jer je to i naša ustavna obaveza”, istaknuo je hrvatski premijer.

Dodao je kako potporom izgradnji Studentskog centra Hrvatska pokazuje odgovornost prema Hrvatima u Republici Srpskoj. Pritom je naveo kako Hrvatska "snažno podupire sve nacionalne manjine koje žive u Republici Hrvatskoj i naravno projekte srpske nacionalne manjine".

„Želimo da svi koji u Hrvatskoj žive da se osjećaju dobro i da mogu njegovati svoju kulturu, identitet, običaje i vjeru“, istaknuo je.

Plenković će se sa stranačkim izaslanstvom HDZ-a susresti i s vodstvom sestrinske stranke HDZ-a BiH.

