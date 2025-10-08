Buduća američka veleposlanica uskoro u Zagrebu: Nicole McGraw dobila potvrdu Senata

'Čestitamo Nicole McGraw na potvrdi američkog Senata za veleposlanicu SAD-a u Hrvatskoj! Veselimo se što ćemo je dočekati u Zagrebu i raditi pod njezinim vodstvom na promicanju interesa SAD-a i produbljivanju snažnih veza između naših zemalja', objavilo je američko veleposlanstvo u Hrvatskoj na društvenim mrežama.

Podsjetimo, McGraw je svjedočila u travnju pred Odborom za vanjsku politiku Senata, u redovitoj proceduri prije potvrđivanja. Pred senatorima je tada naglasila da je Trumpu Hrvatska važna zbog izgradnje plinovoda do Bosne i Hercegovine, tzv. projekta Južne plinske interkonekcije. McGraw je više puta istaknula bi na taj način Rusi izgubili status jedinog opskrbljivača plina u regiji. Također, Amerikanci Hrvatsku vide kao zemlju koja igra glavnu ulogu za stabilnosti regije, osobito u BiH.

Tada je pojasnila što će joj biti u fokusu. 'Koncentrirat ću se na ekonomsku diplomaciju, sigurnost američkih državljana i učiniti ću Ameriku jakom, a strateške točke će nam biti: hrvatske luke, telekomunikacije i energija', rekla je Nicole McGraw te dodala kako će promovirati američko vodstvo u regiji. Istaknula je da Hrvatska mora povećati budžet za obranu i modernizirati infrastrukturu i tu je prilika, kazala je tada McGraw, za američke kompanije.

McGraw nije karijerna diplomatkinja, nego ju je Trump opisao kao 'filantropkinju, poslovnu ženu i svjetski poznatu kolekcionarku umjetnina'.

'Otvorila je svoju prvu umjetničku galeriju u Palm Beach Gardensu 2006. i od tada je izgradila bazu klijenata koja obuhvaća cijeli svijet, kao i uspješan hedge fond specijaliziran za ulaganja u likovnu umjetnost. Nicole je ljudima donijela likovnu umjetnost kroz svoj rad na čelu dobrotvorne organizacije CANVAS Art i prikupila milijune dolara za zanemarenu i zlostavljanu djecu kao članica uprave Place of Hope. Diplomirala je na Southern Methodist University i stekla diplomu iz povijesti umjetnosti i studijske umjetnosti', kratko ju je opisao Trump.