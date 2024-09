Florida čeka uragan stoljeća: 'Odigrat će se scenarij koji se stvarno ne može preživjeti'

Predviđa se da će Helena stići do kopna oko 23 sata po istočnoeuropskom vremenu (03:00 GMT) u području Big Bend na Floridi, rekli su dužnosnici te savezne države.

Oluja je u četvrtak dostigla vjetrove od 215 km/h, sad je to uragan 4. kategorije, rekao je Nacionalni centar za uragane (NHC). Očekuje se da će nastaviti dobivati ​​na snazi.

SCENARIJ IZ NOĆNE MORE

Zatvorene zračne luke

Zračne luke u Tampi, Tallahasseeju i St. Petersburgu obustavile su rad u četvrtak. U gotovo cijeloj državi uvedeno je izvanredno stanje. Oko 3500 vojnika Nacionalne garde mobilizirano je, a dodatnih 2000 dostupno je ako bude potrebno, prema guverneru Ronu DeSantisu.

On je upozorio stanovnike sjeverne Floride da se evakuiraju prije nego bude kasno. "Imate vremena doći do skloništa, ali to morate učiniti sada", rekao je na brifingu za novinare. "Svaka minuta koja prođe približava nas uvjetima koji će jednostavno biti preopasni za kretanje."

Jedan od najvećih uragana stoljeća

Helena je "jedan od najvećih uragana nad Meksičkim zaljevom ovog stoljeća", rekao je stručnjak Michael Lowry.

Iako je nekoliko uragana već pogodilo Sjedinjene Države ove godine, uključujući Béryl i Debby, bili su manje snažni od Helene kada su stigli do kopna. Još tri države, Georgia, Tennessee i Južna Karolina, također će osjetiti posljedice ovog uragana.