Pozadina Vučićevog debakla na Floridi: Prevarile ga kamiondžije, Trump bi ga mogao trajno protjerati?

Aleksandar Vučić je u SAD službeno stigao kako bi nazočio 'događajima vezanim uz Republikansku stranku, uključujući navodno zakazani sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom . Ovo je potvrdio i sam predsjednik Srbije, koji je početkom svibnja najavio da će se ovog mjeseca dvaput susresti s Trumpom. Međutim, do sastanka nikada nije došlo, a Vučić se dva dana kasnije hitno vratio u Beograd, obrazlažući svoj preuranjeni povratak - zdravstvenim problemima, piše Nova.rs .

ako sam dobro razumeo, prijavio se preko udruženja kamiondzija na lažno ime, kupio donatorsko mesto za milion iako je protivzakonito, jer ni jedan strani državljanin/funkcioner ne sme finansirati stranačku kampanju u americi, čak ni preko "drugara", za to čekičao po hodnicima dok… pic.twitter.com/RugZawM8Js

Može li Vučić biti proglašen 'personom non grata'

Cijela ova situacija vrlo je rizična za Aleksandra Vučića. Američki diplomatski izvori potvrdili su za nekoliko međunarodnih medija da je 'srpska delegacija napustila SAD ranije nego što je planirano'. Pitanje je hoće li se Vučić tamo moći i vratiti. Američki zakon, naime, zabranjuje bilo kakvo financijsko ili organizacijsko sudjelovanje stranih državljana - a posebno stranih državnih dužnosnika - u izborima na svim razinama, bilo da se radi o saveznim, državnim ili lokalnim kampanjama.

Kršenje ovih odredbi može rezultirati kaznenim progonom - uključujući zatvorske kazne do 5 godina i novčane kazne do 250.000 dolara. Korištenje lažnog identiteta dodatno pogoršava situaciju. Doniranje pod lažnim imenom je kazneno djelo, a ako je osoba koja koristi lažni identitet ujedno i strani dužnosnik, takva osoba može biti proglašena 'persona non grata', automatski izgubiti pravo ulaska u SAD, a njihova zemlja može biti izložena diplomatskom pritisku, pa čak i sankcijama.