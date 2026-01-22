Finski predsjednik: Trump vrši pritisak na Rusiju

Govoreći nakon što su se SAD i Europa povukle iz spora oko Grenlanda, Stubb je rekao da su napori za postizanje mirovnog sporazuma ojačali otkako je Trumpov zet Jared Kushner počeo nadopunjavati ono što radi američki posebni izaslanik Steve Witkoff.

Stubb je rekao da je optimističan u pogledu mirovnog procesa iz perspektive Ukrajine, Sjedinjenih Država i Europe, ističući mirovni plan od 20 točaka koji obuhvaća sigurnosna jamstva za Ukrajinu i obnovu zemlje.