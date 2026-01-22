sve ide u dobrom smjeru

Finski predsjednik: Trump vrši pritisak na Rusiju

M. Šu.

22.01.2026 u 23:29

Alexander Stubb
Alexander Stubb Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
Finski predsjednik Alexander Stubb izjavio je u četvrtak da američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini i ustvrdio da se uvjeti povoljno razvijaju iz perspektive zapadnih sila

Govoreći nakon što su se SAD i Europa povukle iz spora oko Grenlanda, Stubb je rekao da su napori za postizanje mirovnog sporazuma ojačali otkako je Trumpov zet Jared Kushner počeo nadopunjavati ono što radi američki posebni izaslanik Steve Witkoff.

Stubb je rekao da je optimističan u pogledu mirovnog procesa iz perspektive Ukrajine, Sjedinjenih Država i Europe, ističući mirovni plan od 20 točaka koji obuhvaća sigurnosna jamstva za Ukrajinu i obnovu zemlje.

'Mislim da predsjednik Trump vrši veliki pritisak na Rusiju i nadam se da će to nastaviti činiti', rekao je Stubb za Reuters u intervjuu na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu.

Međutim, Stubb je rekao da nije uvjeren da će Rusija prihvatiti plan iz domaćih političkih razloga.

Trump je rekao da je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Davosu bio "vrlo dobar" i da je njegova poruka ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da rat mora završiti.

