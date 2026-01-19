Rusija likuje zbog tenzija oko Grenlanda: Europa je potpuno izgubljena

Slušajući Donalda Trumpa, moglo bi se pomisliti da Moskva i Peking već vrebaju uz obalu Grenlanda, spremni iskoristiti priliku i ojačati svoj položaj na Arktiku

„Postoje ruski razarači, postoje kineski razarači i, što je još važnije, postoje ruske podmornice posvuda“, izjavio je američki predsjednik Trump prije nekoliko dana. Upravo zato, tvrdi Trump, američka kontrola nad Grenlandom ima ključnu stratešku važnost. No kako je Moskva reagirala na to da ju se javno proziva zbog navodne zavjere – i to u trenutku kada Washington otvoreno govori o mogućem preuzimanju Grenlanda? U iznenađujućem tonu, ruski državni mediji otvoreno hvale Trumpa i istodobno napadaju europske čelnike koji se protive američkoj ideji aneksije Grenlanda, piše BBC.

'Tvrdoglavost Kopenhagena i lažna solidarnost Europe' „Na putu povijesnog proboja američkog predsjednika stoje tvrdoglavost Kopenhagena i lažna solidarnost nepopustljivih europskih zemalja, uključujući takozvane prijatelje Amerike, Britaniju i Francusku“, piše državna Rossiyskaya Gazeta. „Europi ne treba američka veličina koju Trump promovira. Bruxelles računa na to da će ‘utopiti’ američkog predsjednika na međuizborima za Kongres i spriječiti ga da sklopi najveći dogovor u svom životu. Ako Trump anektira Grenland do 4. srpnja 2026., kada Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti, ući će u povijest kao čovjek koji je potvrdio veličinu Amerike“, piše Rossiyskaya Gazeta. „S Grenlandom, SAD postaje druga najveća država na svijetu nakon Rusije, prestigavši Kanadu po površini. Za Amerikance bi to bilo usporedivo s planetarnim događajima poput ukidanja ropstva koje je proveo Abraham Lincoln 1862. godine ili teritorijalnih osvajanja u vrijeme Napoleonovih ratova. Ako, zahvaljujući Trumpu, Grenland postane dio Amerike, američki narod takvo postignuće sigurno neće zaboraviti.“

Ruski novinar pritom šalje i jasnu poruku američkom predsjedniku – nema povlačenja. „Opasno je da američki predsjednik odustane od Grenlanda. To bi oslabilo poziciju Republikanske stranke na međuizborima i vjerojatno dovelo do demokratske većine na Capitol Hillu, s ozbiljnim posljedicama za Trumpa. Brza aneksija Grenlanda prije izbora mogla bi preokrenuti taj politički trend.“ Drugim riječima, prema ruskim državnim medijima, Trump ima osobni politički interes da nastavi s planovima oko Grenlanda. Dakle, Rusija iz trenutačne situacije izvlači konkretnu korist. Trumpova opsesija Grenlandom, njegova spremnost na jednostrane poteze i prijetnje carinama europskim državama koje mu se protive, snažno su uzdrmale transatlantske odnose – kako između SAD-a i Europe, tako i unutar NATO saveza.