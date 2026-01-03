FBI spriječio teroristički napad na Novu godinu: Mladić je djelovao sam

Osamnaestogodišnjak je planirao napasti ljude noževima i čekićima u trgovini i restoranu brze prehrane u gradiću Mint Hillu, rekao je u petak istražitelj Russ Ferguson.

Prema preliminarnim podacima iz istrage, taj američki državljanin djelovao je sam te se sada nalazi u pritvoru.

Osamnaestogodišnjak je iskazivao vjernost skupini Islamske države te je priznao da je htio ubijati Amerikance tijekom dočeka Nove godine, rekao je agent FBI-ja James Barcale Jr.