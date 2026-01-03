FBI spriječio teroristički napad na Novu godinu: Mladić je djelovao sam

Američki FBI u petak je objavio da je spriječio potencijalni teroristički napad u Sjevernoj Karolini, planiran za Novu godinu
Osamnaestogodišnjak je planirao napasti ljude noževima i čekićima u trgovini i restoranu brze prehrane u gradiću Mint Hillu, rekao je u petak istražitelj Russ Ferguson.
Prema preliminarnim podacima iz istrage, taj američki državljanin djelovao je sam te se sada nalazi u pritvoru.
Osamnaestogodišnjak je iskazivao vjernost skupini Islamske države te je priznao da je htio ubijati Amerikance tijekom dočeka Nove godine, rekao je agent FBI-ja James Barcale Jr.
Radkaliziran u tinejdžerskim godinama
Kod njega su pronađene i bilješke koje pokazuju da su mu glavne mete bili Židovi, kršćani i pripadnici LGBTQ+ zajednice. Osumnjičeni je radikaliziran još kad je bio tinejdžer, prije nekoliko godina.
Američka državna tužiteljica Pam Bondi ranije je objavila da je FBI sredinom prosinca spriječio terorističke napade planirane za novogodišnju noć i u Kaliforniji.
Napadi su navodno bili planirani u Los Angelesu i obližnjem Orange Countyju. Bondi tvrdi da su napade planirale lijeve ekstremističke, propalestinske, protuvladine i antikapitalističke skupine koje su pripremale niz bombaških napada.