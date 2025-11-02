Spriječen teroristički napad u Berlinu: Kod Sirijca pronašli eksplozivni materijal

Pozivajući se na izvore u sigurnosnim službama, list Bild javlja da je 22-goišnji Abdala R. planirao samoubilački napad eksplozivnim sredstvom na zasad nepoznati objekt u Berlinu.

On je 2023. došao u Njemačku i zatražio azil koji mu je odbijen, ali je imao boravišnu dozvolu.

Policija je na tri adrese ne kojima je bio prijavljen pronašla materijal za izradu eksplozivne naprave.