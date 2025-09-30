Evo zašto Trump predlaže Blaira za 'guvernera' Gaze; ne slažu se svi s tim izborom

Bivši britanski premijer Tony Blair, koji je uključen u mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, već je bio posrednik na Bliskom istoku, no ugled mu je narušen angažmanom u ratu u Iraku 2003. u kojem je podržao Sjedinjene Američke Države

Predstavljajući svoj plan za okončanje rata u Gazi u ponedjeljak, Trump je najavio da će 72-godišnji bivši laburistički čelnik biti dio "mirovnog odbora" koji će nadgledati prijelaznu vladu u Palestini. Predsjedatelj odbora će biti sam Trump. Prema Sanam Vakil, ravnateljici bliskoistočnog programa u think tanku Chatham House, Tony Blair, britanski premijer od 1997. do 2007., imao je središnju ulogu u stvaranju Trumpovog plana.

Bivši britanski čelnik u kolovozu je posjetio Bijelu kuću s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom kako bi predstavio plan za okončanje smrtonosnog sukoba u palestinskom teritoriju, prisjetila se stručnjakinja u intervjuu za AFP. Tony Blair je nastojao "pridobiti podršku arapskih vođa", nastavila je. "Uživa povjerenje čelnika zaljevskih zemalja", kazala je Vakil. Blair, karizmatičan i šarmantan čovjek, već ima brojne kontakte i veliko iskustvo u regiji. Nakon što je napustio Downing Street, do 2015. je bio posebni izaslanik međunarodnog Kvarteta za Bliski istok koji čine Europska unija, Rusija, Ujedinjeni narodi i SAD. Bio je posrednik u mirovnim pregovorima te odgovoran za poticanje razvoja palestinskog gospodarstva i institucija. No, to nije bilo uspješno jer je došlo do zamrzavanja mirovnog procesa. "Oduvijek je imao posebno mjesto u svom srcu za taj nedovršeni projekt rješavanja ovog sukoba", kazao je u subotu za Washington Post bivši izraelski premijer Ehud Barak, koji je bio na dužnosti na početku Blairovog prvog mandata. 'Apsolutno grozna ideja' No, mišljenja o Blairovom povratku na Bliski istok su podvojena. "To je apsolutno grozna ideja", odgovorio je palestinski dužnosnik Mustafa Barguti iz Palestinske nacionalne inicijative.

