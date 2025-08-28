Trump održao sastanak o Gazi s Tonyjem Blairom i Jaredom Kushnerom

Trump, visoki dužnosnici Bijele kuće, Blair i Kushner raspravljali su o svim aspektima problema Gaze, uključujući isporuku hrane, krizu s taocima, poslijeratne planove i ostala pitanja, rekao je dužnosnik za Reuters.

Dužnosnik je opisao sastanak kao "jednostavan politički sastanak", kakve često održavaju Trump i njegov tim.

Kushner, suprug Trumpove kćeri Ivanke, bio je ključni savjetnik Bijele kuće u Trumpovom prvom mandatu za pitanja Bliskog istoka. Blair, koji je bio britanski premijer tijekom rata u Iraku 2003. godine, također je aktivan oko bliskoistočnih pitanja.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff najavio je taj sastanak u utorak u emisiji "Special Report with Bret Baier" na Fox Newsu.