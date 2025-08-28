Trump održao sastanak o Gazi s Tonyjem Blairom i Jaredom Kushnerom

Američki predsjednik Donald Trump održao je u srijedu sastanak o ratu u Gazi, na kojem su sudjelovali bivši britanski premijer Tony Blair i bivši Trumpov izaslanik za Bliski istok Jared Kushner, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće
Trump, visoki dužnosnici Bijele kuće, Blair i Kushner raspravljali su o svim aspektima problema Gaze, uključujući isporuku hrane, krizu s taocima, poslijeratne planove i ostala pitanja, rekao je dužnosnik za Reuters.
Dužnosnik je opisao sastanak kao "jednostavan politički sastanak", kakve često održavaju Trump i njegov tim.
Kushner, suprug Trumpove kćeri Ivanke, bio je ključni savjetnik Bijele kuće u Trumpovom prvom mandatu za pitanja Bliskog istoka. Blair, koji je bio britanski premijer tijekom rata u Iraku 2003. godine, također je aktivan oko bliskoistočnih pitanja.
Posebni američki izaslanik Steve Witkoff najavio je taj sastanak u utorak u emisiji "Special Report with Bret Baier" na Fox Newsu.
„To je vrlo sveobuhvatan plan koji sastavljamo ... i mnogi će ljudi vidjeti koliko je čvrst i dobronamjeran te odražava humanitarne motive predsjednika Trumpa“, rekao je Witkoff.
Trump je prošle godine u predizbornoj kampanji obećao da će brzo završiti rat u Gazi, ali rješenje je nedostižno već sedam mjeseci od početka njegovog drugog mandata.
Trumpov mandat započeo je primirjem koje je trajalo dva mjeseca, do izraelskih napada 18. ožujka u kojima je ubijeno oko 400 Palestinaca. U posljednje vrijeme prizori izgladnjelih Palestinaca u Gazi, uključujući djecu, šokirale su svijet i Izrael je postao meta kritika zbog pogoršanja uvjeta u Gazi.
„Predsjednik Trump jasno je poručio da želi kraj rata te da želi mir i prosperitet za sve u regiji. Bijela kuća trenutačno nema dodatnih informacija za podijeliti o sastanku“, rekao je drugi dužnosnik Bijele kuće.