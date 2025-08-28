u bijeloj kući

Trump održao sastanak o Gazi s Tonyjem Blairom i Jaredom Kushnerom

I.V./Hina

28.08.2025 u 09:46

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump održao je u srijedu sastanak o ratu u Gazi, na kojem su sudjelovali bivši britanski premijer Tony Blair i bivši Trumpov izaslanik za Bliski istok Jared Kushner, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće

Trump, visoki dužnosnici Bijele kuće, Blair i Kushner raspravljali su o svim aspektima problema Gaze, uključujući isporuku hrane, krizu s taocima, poslijeratne planove i ostala pitanja, rekao je dužnosnik za Reuters.

Dužnosnik je opisao sastanak kao "jednostavan politički sastanak", kakve često održavaju Trump i njegov tim.

Kushner, suprug Trumpove kćeri Ivanke, bio je ključni savjetnik Bijele kuće u Trumpovom prvom mandatu za pitanja Bliskog istoka. Blair, koji je bio britanski premijer tijekom rata u Iraku 2003. godine, također je aktivan oko bliskoistočnih pitanja.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff najavio je taj sastanak u utorak u emisiji "Special Report with Bret Baier" na Fox Newsu.

vezane vijesti

„To je vrlo sveobuhvatan plan koji sastavljamo ... i mnogi će ljudi vidjeti koliko je čvrst i dobronamjeran te odražava humanitarne motive predsjednika Trumpa“, rekao je Witkoff.

Trump je prošle godine u predizbornoj kampanji obećao da će brzo završiti rat u Gazi, ali rješenje je nedostižno već sedam mjeseci od početka njegovog drugog mandata.

Trumpov mandat započeo je primirjem koje je trajalo dva mjeseca, do izraelskih napada 18. ožujka u kojima je ubijeno oko 400 Palestinaca. U posljednje vrijeme prizori izgladnjelih Palestinaca u Gazi, uključujući djecu, šokirale su svijet i Izrael je postao meta kritika zbog pogoršanja uvjeta u Gazi.

„Predsjednik Trump jasno je poručio da želi kraj rata te da želi mir i prosperitet za sve u regiji. Bijela kuća trenutačno nema dodatnih informacija za podijeliti o sastanku“, rekao je drugi dužnosnik Bijele kuće.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obnova željeznice

obnova željeznice

Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura. Ponuda je bilo malo
RAT U UKRAJINI

RAT U UKRAJINI

U strašnom ruskom napadu na Kijev najmanje 14 poginulih, među njima troje djece
OVO ZABRINJAVA

OVO ZABRINJAVA

Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

najpopularnije

Još vijesti