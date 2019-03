Evo što policijska statistika kaže o broju ubojstava u Hrvatskoj. Podaci bi vas mogli iznenaditi

Policijske statistike u potpunoj su suprotnosti s percepcijom javnosti ubojstava i pokušaja istih koji posljednjih tjedana okupiraju medije i njihove naslovnice. Iako je dojam, vjerojatno izazvan brutalnim načinom na koji su izvedena ili su ostala samo na pokušaju, da ih je više, brojke iz MUP-a govore drugačije

Vijesti iz crne kronike, i to one najgore vrste, vezane za obiteljsko nasilje i pokušaje ubojstva u obitelji, kulminirale su u četvrtak na Pagu, kada je otac četvero svoje djece u dobi od tri do osam godina u zoru izvukao iz kreveta i bacio s prvog kata kuće.

Zbog počinjenog tereti ga se za četverostruki pokušaj teškog ubojstva, za što je predviđena zatvorska kazna od 15 do 40 godina.

Nažalost, od početka godine svjedoci smo nekolicine brutalnih zločina koji su okupirali naslovnice medija; od trostrukog ubojstva u Sukošanu, u kojem je brat ubio sestru, nećaka i svekrvu, potom dvostrukog ubojstva u Solinu, u kojem je mladić batom za meso ubio 92-godišnjeg susjeda i njegovu 87-godišnju suprugu, pa do dvostrukog ubojstva u Dubrovniku, u kojem je na koncu ubojica presudio sebi.