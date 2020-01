Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Na istoku zemlje ujutro mjestimice magla. U nizinama unutrašnjosti ponegdje će navečer i u noći na nedjelju biti slabe kiše i susnježice, u gorju snijega

Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te od 10 do 14 °C na obali i otocima.