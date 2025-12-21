Evo kakvo nas vrijeme čeka za Božić, mnogima se neće svidjeti

Nastavlja se tmurno vrijeme na kopnu i u novom tjednu. Tek će tu i tamo biti moguća kraća sunčana razdoblja, ponajprije u utorak na istoku. Za pouzdaniju prognozu treba još pričekati, no čini se da se ipak onima u gorju smiješi bijeli Božić.
Anticiklona će polako slabjeti kako se sa zapada približava frontalni poremećaj i polje sniženog tlaka koji će nam donijeti promjenljivije vrijeme za blagdane. Iako se neki možda nadaju snijegu idućih dana, zasad se čini da će bijeli Božić biti samo u gorju, prenosi RTL. Ipak za pouzdaniju i sigurniju prognozu treba još pričekati koji dan, naglašava prognostičarka.
Nedjelja će biti vrlo slična suboti. Tmurno vrijeme pratit će kopnene krajeve i u novom tjednu, a sve više oblaka uz jugo od ponedjeljka će biti i na moru. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C u unutrašnjosti, na Jadranu između 7 i 11 °C. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u nastavku dana bez veće promjene, i dalje po nizinama tmurno i uz smanjenu vidljivost, a u gorju moguća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, a temperatura vrlo slična današnjoj oko 5 °C.
I u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz oblake i maglu, ponegdje moguće i rosulju te vrijednosti temperature od 4 do 6 °C - dakle gotovo preslika subotnjeg vremena.
U Dalmaciji neuobičajeno toplo
Sasvim suprotna slika vremena u Dalmaciji gdje će biti puno sunčanih sati, uz njih i neuobičajene topline za doba godine, čak moguće i do 17 °C. Slab do umjeren istočnjak i bura okretat će potkraj dana na jugo, prvo na otvorenom.
Idućih dana nastavlja se tmurno vrijeme na kopnu i u novom tjednu. Tek će tu i tamo biti moguća kraća sunčana razdoblja, ponajprije u utorak na istoku. Bit će često i magle, a od utorka raste i vjerojatnost za oborinu, prvo kišu, no uz manji pad temperature potkraj srijede ponajprije u gorju i snijeg.
Na Jadranu ponedjeljak još uglavnom suh, potkraj dana kako će jugo jačati uz sve veću vjerojatnost za kišu. Od utorka vrlo promjenljivo uz povremenu kišu, mjestimice i popraćenu grmljavinom. Od srijede na sjevernom dijelu jaka bura. Bit će hladnije, prenosi RTL.