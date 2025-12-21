Evo kakvo nas vrijeme čeka za Božić, mnogima se neće svidjeti

Anticiklona će polako slabjeti kako se sa zapada približava frontalni poremećaj i polje sniženog tlaka koji će nam donijeti promjenljivije vrijeme za blagdane. Iako se neki možda nadaju snijegu idućih dana, zasad se čini da će bijeli Božić biti samo u gorju, prenosi RTL. Ipak za pouzdaniju i sigurniju prognozu treba još pričekati koji dan, naglašava prognostičarka.

Nedjelja će biti vrlo slična suboti. Tmurno vrijeme pratit će kopnene krajeve i u novom tjednu, a sve više oblaka uz jugo od ponedjeljka će biti i na moru. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C u unutrašnjosti, na Jadranu između 7 i 11 °C. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u nastavku dana bez veće promjene, i dalje po nizinama tmurno i uz smanjenu vidljivost, a u gorju moguća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, a temperatura vrlo slična današnjoj oko 5 °C.