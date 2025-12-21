VREMENSKA PROGNOZA

Evo kakvo nas vrijeme čeka za Božić, mnogima se neće svidjeti

I.J.

21.12.2025 u 09:00

Trg bana Josipa Jelačića
Trg bana Josipa Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nastavlja se tmurno vrijeme na kopnu i u novom tjednu. Tek će tu i tamo biti moguća kraća sunčana razdoblja, ponajprije u utorak na istoku. Za pouzdaniju prognozu treba još pričekati, no čini se da se ipak onima u gorju smiješi bijeli Božić.

Anticiklona će polako slabjeti kako se sa zapada približava frontalni poremećaj i polje sniženog tlaka koji će nam donijeti promjenljivije vrijeme za blagdane. Iako se neki možda nadaju snijegu idućih dana, zasad se čini da će bijeli Božić biti samo u gorju, prenosi RTL. Ipak za pouzdaniju i sigurniju prognozu treba još pričekati koji dan, naglašava prognostičarka.

Nedjelja će biti vrlo slična suboti. Tmurno vrijeme pratit će kopnene krajeve i u novom tjednu, a sve više oblaka uz jugo od ponedjeljka će biti i na moru. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C u unutrašnjosti, na Jadranu između 7 i 11 °C. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u nastavku dana bez veće promjene, i dalje po nizinama tmurno i uz smanjenu vidljivost, a u gorju moguća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, a temperatura vrlo slična današnjoj oko 5 °C.

DHMZ prognoza za nedjelju
DHMZ prognoza za nedjelju Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz oblake i maglu, ponegdje moguće i rosulju te vrijednosti temperature od 4 do 6 °C - dakle gotovo preslika subotnjeg vremena.

Božićna instalacija Saše Šekoranje u Oktogonu
  • Božićna instalacija Saše Šekoranje u Oktogonu
  • Božićna instalacija Saše Šekoranje u Oktogonu
  • Božićna instalacija Saše Šekoranje u Oktogonu
  • Božićna instalacija Saše Šekoranje u Oktogonu
  • Božićna instalacija Saše Šekoranje u Oktogonu
    +11
Božićna instalacija Saše Šekoranje u Oktogonu Izvor: Cropix / Autor: Vedran Peteh

U Dalmaciji neuobičajeno toplo

Sasvim suprotna slika vremena u Dalmaciji gdje će biti puno sunčanih sati, uz njih i neuobičajene topline za doba godine, čak moguće i do 17 °C. Slab do umjeren istočnjak i bura okretat će potkraj dana na jugo, prvo na otvorenom.

prognoza YR-a
prognoza YR-a Izvor: Screenshot / Autor: YR

Idućih dana nastavlja se tmurno vrijeme na kopnu i u novom tjednu. Tek će tu i tamo biti moguća kraća sunčana razdoblja, ponajprije u utorak na istoku. Bit će često i magle, a od utorka raste i vjerojatnost za oborinu, prvo kišu, no uz manji pad temperature potkraj srijede ponajprije u gorju i snijeg.

Na Jadranu ponedjeljak još uglavnom suh, potkraj dana kako će jugo jačati uz sve veću vjerojatnost za kišu. Od utorka vrlo promjenljivo uz povremenu kišu, mjestimice i popraćenu grmljavinom. Od srijede na sjevernom dijelu jaka bura. Bit će hladnije, prenosi RTL.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
spreman i na rat?

spreman i na rat?

Trumpov potez izazvao oštru reakciju: 'Ovo je opasan presedan za svijet!'
stanje na cestama

stanje na cestama

Na Bajakovu se čeka sedam sati, u tunelu Tuhobić se pokvarilo vozilo
neredi u torinu

neredi u torinu

Veliki sukob policije i prosvjednika, više ozlijeđenih

najpopularnije

Još vijesti