Europski diplomati prkose Lavrovu: 'Ne idemo nikamo! Ostajemo u Kijevu'

Nakon što je rusko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo stranim građanima i diplomatima da zbog sustavnih napada napuste Kijev, iz Bruxellesa, ali i prijestolnica drugih europskih zemalja stigle su oštre poruke
Nakon što je rusko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo strane državljane i diplomate da napuste Kijev "što je prije moguće", zbog početka sustavnih napada na infrastrukturu vojne industrije u ukrajinskoj metropoli, Europska unija je pozvala na razgovor najvišeg ruskog diplomatskog predstavnika u Bruxellesu, poručivši da su prijetnje "neprihvatljiva eskalacija".
"Prijetnja Rusije stranim državljanima i diplomatima da napuste Kijev neprihvatljiva je eskalacija", napisala je glasnogovornica Službe za vanjsko djelovanje EU-a Anitta Hipper na X-u, dodavši da je pozvala otpravnicu poslova Moskve, Karen Malayan, kako bi zahtijevala od Kremlja da "prestane napadati civile" i "uključi se u istinske mirovne pregovore počevši od potpunog i bezuvjetnog primirja".
Tijekom vikenda Rusija je ispalila više od 80 projektila na Kijev, pri čemu je pogodila i stambene zgrade. U napadima je poginulo nekoliko ljudi, a ranjeno ih je najmanje 87.
"Žele strah i izolaciju u Ukrajini i drugdje, ali imamo jasnu poruku da to neće uspjeti. EU održava svoju prisutnost i djelovanje u Kijevu, a ove prijetnje mirišu na očaj", poručila je Hipper na brifingu za novinare, piše Politico.
Diplomati ne žele otići
Europski diplomati odbijaju napustiti grad. "EU ne ide nikamo! Ostajemo u Kijevu", rekla je Katarína Mathernová, veleposlanica EU u Ukrajini.
Glasnogovornik francuskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je da evakuacija diplomatskog osoblja iz Kijeva "ne dolazi u obzir". Poljsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je, pak, upozorenje Rusije, poručivši da će svaki napad na njihovo veleposlanstvo "tretirati kao neprijateljski čin".
Dužnosnik njemačkog Ministarstva vanjskih poslova istaknuo je da ruska prijetnja stranim državljanima "pokazuje da Rusija ostaje predana eskalaciji". Dodao je da savezna vlada "kontinuirano procjenjuje sigurnosnu situaciju" u Kijevu.