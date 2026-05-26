Europski diplomati prkose Lavrovu: 'Ne idemo nikamo! Ostajemo u Kijevu'

Nakon što je rusko Ministarstvo vanjskih poslova poručilo stranim građanima i diplomatima da zbog sustavnih napada napuste Kijev, iz Bruxellesa, ali i prijestolnica drugih europskih zemalja stigle su oštre poruke

Nakon što je rusko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo strane državljane i diplomate da napuste Kijev "što je prije moguće", zbog početka sustavnih napada na infrastrukturu vojne industrije u ukrajinskoj metropoli, Europska unija je pozvala na razgovor najvišeg ruskog diplomatskog predstavnika u Bruxellesu, poručivši da su prijetnje "neprihvatljiva eskalacija". "Prijetnja Rusije stranim državljanima i diplomatima da napuste Kijev neprihvatljiva je eskalacija", napisala je glasnogovornica Službe za vanjsko djelovanje EU-a Anitta Hipper na X-u, dodavši da je pozvala otpravnicu poslova Moskve, Karen Malayan, kako bi zahtijevala od Kremlja da "prestane napadati civile" i "uključi se u istinske mirovne pregovore počevši od potpunog i bezuvjetnog primirja".

Tijekom vikenda Rusija je ispalila više od 80 projektila na Kijev, pri čemu je pogodila i stambene zgrade. U napadima je poginulo nekoliko ljudi, a ranjeno ih je najmanje 87. "Žele strah i izolaciju u Ukrajini i drugdje, ali imamo jasnu poruku da to neće uspjeti. EU održava svoju prisutnost i djelovanje u Kijevu, a ove prijetnje mirišu na očaj", poručila je Hipper na brifingu za novinare, piše Politico.