baltičke države

NATO jača istočno krilo: Uspostavlja se nova stožerna jedinica

I.V./Hina

26.05.2026 u 17:22

NATO - Ilustracija
NATO - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

NATO će ojačati obranu svog istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom, rekla su Reutersu dva izvora upućena u to pitanje

NATO-ove snage u sve tri baltičke zemlje, kao i u sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednog multinacionalnog stožera u poljskom gradu Szczecinu. Planirana promjena naglašava stratešku važnost Baltika koji je u fokusu od ruske invazije na Ukrajinu.

Dodjeljivanje drugog korpusa regiji omogućit će NATO-u da odgovori na ranjivost regije. Kada je potpuno operativan, vojni korpus obično zapovijeda s tri divizije ili 40.000 do 60.000 vojnika.

vezane vijesti

Njemačka i Nizozemska, u koordinaciji s NATO-om, postigle su dogovor o dodjeli Njemačko-nizozemskog korpusa, sa sjedištem u njemačkom gradu Muensteru, obrani Latvije i Estonije, rekli su u utorak vojni izvori za Reuters.

Europski saveznici preuzimaju veću odgovornost za vlastitu sigurnost usred žestokih kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je nedavno optužio europske članice NATO-a za nedostatak podrške u ratu s Iranom i najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke.

Ovom odlukom je uklonjena posljednja prepreka, a to je bio nedostatak vojnika, rekli su izvori, aludirajući na kritične kapacitete potrebne svakom korpusu u područjima kao što su topništvo dugog dometa i protuzračna obrana, kao i inženjeri i liječnici.

Izvori su rekli da će Njemačka i Nizozemska, zajedno s drugim partnerima, sada jačati te snage.

Nije bilo odmah poznato kada će odluka stupiti na snagu i koliko će vojnika biti pod zapovjedništvom nove stožerne jedinice.

Nizozemsko ministarstvo obrane navelo je da se zadatak korpusa "trenutačno dodatno razrađuje" i odbilo otkriti detalje. Njemačko ministarstvo obrane odbilo je dati svoj komentar, pozivajući se na tekuće koordinacijske napore s NATO-om.

Dužnosnici NATO-a već godinama upozoravaju na povećanu prijetnju od Rusije i govore da bi potencijalno mogla izvesti napad velikih razmjera na saveznički teritorij već 2029. godine. Moskva poriče agresivne namjere i optužuje NATO za poticanje napetosti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prva reakcija

prva reakcija

MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, Šušnjar im poslao poruku: 'Vrijeme je...'
VELIKA ANALIZA

VELIKA ANALIZA

Tko stvarno pobjeđuje u ratu dronova? Svjedočanstva ruskih vojnika otkrivaju puno toga
tri crvene linije

tri crvene linije

Teheran poslao jasnu poruku Washingtonu: Od ove tri stvari nećemo odustati

najpopularnije

Još vijesti