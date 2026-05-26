Izrael širi kopnenu operaciju u Libanonu preko 'žute linije'

I.V./Hina

26.05.2026 u 17:58

Eksplozija u Bejrutu Izvor: Profimedia / Autor: FADEL itani / AFP / Profimedia
Izraelska vojska proširila je svoje kopnene operacije u južnom Libanonu izvan demarkacijske linije koju je Izrael uspostavio nekoliko kilometara unutar libanonskog teritorija nakon prekida vatre s Hezbolahom 16. travnja, rekla su u utorak dva izvora

Izvori nisu naveli druge pojedinosti o razmjerima napredovanja izvan tzv. „žute linije”.

Ta linija, koja se razlikuje od „plave linije” koju je utvrdio UN i koja označava granicu između Libanona i Izraela nakon izraelskog povlačenja 2000. godine, čini dio predložene tampon-zone koja se proteže pet do deset kilometara unutar južnog Libanona, gdje izraelske postrojbe nastavljaju djelovati u desecima uglavnom napuštenih sela.

Ovaj potez uslijedio je zbog eskalacije prekograničnih neprijateljstava unatoč prekidu vatre proglašenom prije nekoliko tjedana.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak da će Izrael pojačati napade na Hezbolah, a američki dužnosnik izjavio je da je ta skupina koju podupire Iran ignorirala upozorenja da obustavi napade koji su prijetili potkopavanjem pregovora o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.

Hezbolah je u utorak priopćio da je eksplozivnim dronovima, raketama i topništvom gađao izraelske snage koje su napredovale prema južnom libanonskom gradu Zavtaru al-Šarkiji, dok je izraelska vojska pogodila nekoliko gradova u južnom Libanonu i dolini Beke te izdala nova upozorenja za evakuaciju.

Libanonsko ministarstvo zdravstva navodi da je ukupni broj žrtava izraelske ofenzive od 2. ožujka dosegnuo 3213 mrtvih i 9737 ranjenih do 26. svibnja, dok izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah lansirao eksplozivne dronove prema izraelskim postrojbama i gradovima na sjeveru Izraela, usmrtivši najmanje 11 vojnika od proglašenja prekida vatre.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da je u Libanonu u izraelskim napadima od prekida vatre ubijeno najmanje 608 ljudi. Hezbolah nije objavio podatke o vlastitim gubicima.

