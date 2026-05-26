priopćenje DORH-a

Sud odbio sve zahtjeve MOL-a: Hrvatska će dobiti i odštetu

M.Da.

26.05.2026 u 17:48

Zgrada Ine Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Republika Hrvatska je pobijedila mađarski MOL u trgovačkoj arbitraži, objavilo je Državno odvjetništvo

Arbitražni sud odbio je sve zahtjeve MOL-a te mađarskoj kompaniji naložio da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. O svemu se DORH oglasio priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:

"Pravorijekom od 26. svibnja 2026. arbitražni tribunal u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev te naložio MOL-u platiti tuženoj Republici Hrvatskoj troškove tribunala i administrativne troškove postupka u iznosu 775.000 eura s kamatom.

Riječ je o tužbenom zahtjevu koji je MOL kao tužitelj izvorno postavio u ICSID investicijskoj arbitraži u kojoj je u srpnju 2022. donesen arbitražni pravorijek. Tim je pravorijekom MOL upućen da u trgovačkoj arbitraži ostvaruje svoj tužbeni zahtjev zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene ugovora o plinskom poslovanju, a radi isplate naknade štete.

Stoga je MOL 2023. godine pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Republike Hrvatske. Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju i Prvu izmjenu ugovora o plinskom poslovanju i tražio naknadu štete u iznosu 36.152.485,00 eura odnosno alternativo naknadu štete za INA-u u iznosu 91.121.742,00 eura. Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a", stoji u priopćenju DORH-a.

