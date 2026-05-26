MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, Šušnjar im poslao poruku: 'Vrijeme je...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je MOL-u da je vrijeme da počne ulagati i povećavati proizvodnju u INA-i
Nakon što je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavilo da je Arbitražni sud odbacio tužbu MOL-a tešku više od 91 milijun eura te mađarskoj kompaniji naložio plaćanje odštete od 775.000 eura, o svemu se oglasio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
"MOL je izgubio arbitražu koju je pokrenuo protiv Republike Hrvatske. Čestitam DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa. Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno – razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje", naveo je Šušnjar na X-u te dodao:
"Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno i prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja", zaključio je ministar.