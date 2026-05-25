Netanyahu hitno prevezen u bolnicu, oglasio se njegov Ured

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kasno večeras prevezen je u bolnicu Hadassah Ein Kerem, objavio je njegov Ured
Priopćenje je objavljeno nakon što su izraelski mediji izvijestili da je Netanyahu hitno prevezen u bolnicu. Iz njegova Ureda kažu da je razlog njegove hospitalizacije 'stomatološki tretman', piše Times of Israel.
Međutim, zdravlje 76-godišnjeg izraelskog čelnika dugo je pod lupom javnosti i izazvalo je brojne kontroverze.
Zdravlje Benjamina Netanyahua postalo je središnja tema u Izraelu prošlog mjeseca, kada je Netanyahu priznao da je nedavno uspješno liječen od raka prostate. Netanyahu je namjerno skrivao detalje ove teške bolesti od javnosti.
Izraelski premijer tvrdio je da će Iran iskoristiti informacije o njegovom pogoršanom zdravlju kako bi širio propagandu protiv Izraela usred trenutnog rata.
Ovo je samo posljednji u nizu medicinskih incidenata koji su zadesili Netanyahua u posljednje tri godine, a zbog kojih se redovito suočava s oštrim javnim kritikama zbog nedostatka transparentnosti.
Netanyahu je ranije rekao kako će Izrael pojačati napade na Hezbolah u Libanonu, dok je američki dužnosnik rekao da militantna skupina ignorira upozorenja da prestane pucati na Izrael u sukobu koji bi mogao ugroziti pregovore SAD-a i Irana.
Izrael i Hezbolah nastavili su razmjenjivati vatru unatoč primirju postignutom 16. travnja, čiji je cilj bilo zaustaviti širenje američko-izraelskog rata protiv Irana. Teheran zahtijeva prekid izraelskih napada u Libanonu kao uvjet u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.
Dok su se SAD i Iran, čini se, približili potencijalnom dogovoru, Netanyahu je rekao da se s Trumpom složio da će Izrael zadržati pravo suočiti se s prijetnjama na svim frontama, uključujući Libanon.
"U ratu smo s Hezbolahom i pojačat ćemo naše napade", najavio je Netanyahu u ponedjeljak navečer u objavi na Telegramu.