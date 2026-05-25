Netanyahu hitno prevezen u bolnicu, oglasio se njegov Ured

Zdravlje Benjamina Netanyahua postalo je središnja tema u Izraelu prošlog mjeseca, kada je Netanyahu priznao da je n edavno uspješno liječen od raka prostate . Netanyahu je namjerno skrivao detalje ove teške bolesti od javnosti.

Međutim, zdravlje 76-godišnjeg izraelskog čelnika dugo je pod lupom javnosti i izazvalo je brojne kontroverze.

Priopćenje je objavljeno nakon što su izraelski mediji izvijestili da je Netanyahu hitno prevezen u bolnicu . Iz njegova Ureda kažu da je razlog njegove hospitalizacije 'stomatološki tretman', piše Times of Israel .

Izraelski premijer tvrdio je da će Iran iskoristiti informacije o njegovom pogoršanom zdravlju kako bi širio propagandu protiv Izraela usred trenutnog rata.

Ovo je samo posljednji u nizu medicinskih incidenata koji su zadesili Netanyahua u posljednje tri godine, a zbog kojih se redovito suočava s oštrim javnim kritikama zbog nedostatka transparentnosti.

Netanyahu je ranije rekao kako će Izrael pojačati napade na Hezbolah u Libanonu, dok je američki dužnosnik rekao da militantna skupina ignorira upozorenja da prestane pucati na Izrael u sukobu koji bi mogao ugroziti pregovore SAD-a i Irana.

Izrael i Hezbolah nastavili su razmjenjivati vatru unatoč primirju postignutom 16. travnja, čiji je cilj bilo zaustaviti širenje američko-izraelskog rata protiv Irana. Teheran zahtijeva prekid izraelskih napada u Libanonu kao uvjet u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

Dok su se SAD i Iran, čini se, približili potencijalnom dogovoru, Netanyahu je rekao da se s Trumpom složio da će Izrael zadržati pravo suočiti se s prijetnjama na svim frontama, uključujući Libanon.

"U ratu smo s Hezbolahom i pojačat ćemo naše napade", najavio je Netanyahu u ponedjeljak navečer u objavi na Telegramu.