Teheran poslao jasnu poruku Washingtonu: Od ove tri stvari nećemo odustati

U međuvremenu su iranski državni mediji objavili tri ključne ‘ crvene linije ’ od kojih Teheran , kako tvrde, neće odustati u pregovorima sa SAD-om .

Samo nekoliko sati nakon njegove izjave SAD je izveo nove vojne udare koje je Washington opisao kao djelovanje u ‘samoobrani’. Ipak, prema dostupnim informacijama, diplomatski kontakti između Washingtona i Teherana zasad nisu prekinuti.

Unatoč određenim signalima napretka u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država tijekom proteklog vikenda, situacija na Bliskom istoku i dalje ostaje izrazito napeta. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da dvije strane ne trebaju ‘žuriti’ s postizanjem sporazuma, naglasivši da će ili biti postignut ‘odličan dogovor’ ili dogovora uopće neće biti.

Nuklearni program nije predmet pregovora

Iranska državna agencija IRNA navodi da očuvanje ‘infrastrukture iranskog nuklearnog programa’ ostaje jedno od temeljnih pitanja oko kojih nema kompromisa.

Američka administracija već dulje vrijeme inzistira na tome da Iranu ne smije biti dopušten razvoj nuklearnog oružja, dok pojedini medijski izvještaji tvrde da Washington od Teherana traži i predaju obogaćenog uranija.

S druge strane, iranske vlasti poručuju da nuklearni program smatraju strateškim pitanjem nacionalne sigurnosti.

Hormuški tjesnac ostaje ključna točka

Prema navodima iranskih medija, tijekom pregovora dvije su strane navodno postigle određeni okvir za izbjegavanje izravnog sukoba i smirivanje borbi.

No Teheran pritom inzistira na tome da mu se prizna pravo na obavještajni i operativni nadzor nad Hormuškim tjesnacem, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca kroz koji prolazi velik dio globalne trgovine naftom.

Iran već godinama zagovara veću kontrolu nad tim strateški iznimno važnim područjem, a pitanje Hormuškog tjesnaca redovito se pojavljuje u svim raspravama o sigurnosti Perzijskog zaljeva.

Teheran traži odmrzavanje novca pod sankcijama

Treća ključna točka za Iran odnosi se na oslobađanje financijskih sredstava koja su blokirana međunarodnim sankcijama.

Posebno je osjetljivo pitanje iranske imovine koja se nalazi u Katru, a Teheran smatra da bi odmrzavanje tih sredstava trebalo biti dio svakog mogućeg sporazuma sa SAD-om.

Dok obje strane nastavljaju pregovore, najnoviji američki napadi i tvrde poruke iz Teherana pokazuju da je put prema konačnom dogovoru i dalje vrlo neizvjestan.