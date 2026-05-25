Rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je početak “sustavnih napada” na objekte ukrajinske obrambene industrije u Kijevu. Pritom je pozvalo strane državljane i diplomatsko osoblje da napuste glavni grad Ukrajine "što je prije moguće". Građani Kijeva su upozoreni da izbjegavaju vojnu i administrativnu infrastrukturu.

Odluka je uslijedila nakon napada na studentski dom u Starobilsku u Luhanskoj regiji. Rusi taj napad u kojem je poginula 21 osoba, a 63 su ozlijeđene, pripisala Ukrajini te dodala da je to "iscrpilo rusko strpljenje", piše Tass.

"Hunta Zelenskoga i njezini zapadni sponzori, koji ukrajinsku vojsku opskrbljuju alatima za zločine protiv našeg naroda, cijelom su svijetu pokazali svoje grubo nepoštivanje normi međunarodnog humanitarnog prava. Postoji jasno kršenje Ženevske konvencije iz 1949. i njenih Dodatnih protokola, koji reguliraju zaštitu civila tijekom sukoba, Konvencije o pravima djeteta iz 1989. i niza drugih značajnih međunarodnih instrumenata“, naglasilo je rusko ministarstvo.