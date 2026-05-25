Nakon napada na studentski dom u Starobilsku, rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je početak 'sustavnih napada' na obrambenu industriju u Kijevu. Pritom su pozvali strane državljane i diplomate da napuste grad što prije
Rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo je početak “sustavnih napada” na objekte ukrajinske obrambene industrije u Kijevu. Pritom je pozvalo strane državljane i diplomatsko osoblje da napuste glavni grad Ukrajine "što je prije moguće". Građani Kijeva su upozoreni da izbjegavaju vojnu i administrativnu infrastrukturu.
Odluka je uslijedila nakon napada na studentski dom u Starobilsku u Luhanskoj regiji. Rusi taj napad u kojem je poginula 21 osoba, a 63 su ozlijeđene, pripisala Ukrajini te dodala da je to "iscrpilo rusko strpljenje", piše Tass.
"Hunta Zelenskoga i njezini zapadni sponzori, koji ukrajinsku vojsku opskrbljuju alatima za zločine protiv našeg naroda, cijelom su svijetu pokazali svoje grubo nepoštivanje normi međunarodnog humanitarnog prava. Postoji jasno kršenje Ženevske konvencije iz 1949. i njenih Dodatnih protokola, koji reguliraju zaštitu civila tijekom sukoba, Konvencije o pravima djeteta iz 1989. i niza drugih značajnih međunarodnih instrumenata“, naglasilo je rusko ministarstvo.
Ruske će postrojbe, po navodima ministarstva, ciljati lokacije ukrajinske obrambene industrije uključene u dizajn, proizvodnju, programiranje i raspoređivanje dronova za koje Rusija tvrdi da ih Ukrajina koristi uz “NATO-ovu pomoć”. Na meti su i "centri za donošenje odluka" i vojna zapovjedna mjesta.
Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine priopćio je da su njihove postrojbe napale sjedište jedinice dronova Rubikon, za koju tvrde da je uključena u napade na njihovu zemlju.
“Oružane snage Ukrajine napadaju samo vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe”, objavili su, dodajući da su sve operacije u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.
Vladimir Putin je nakon napada u Starobilsku naredio vojsci da pripremi mjere odmazde, a Rusija je tijekom vikenda izvela jedan od svojih najvećih zračnih napada na Ukrajinu u posljednje četiri godine.